Det går bedre end vi tror

Danskerne tror at integrationen går meget værre end i virkeligheden, viser ny undersøgelse

Af Peter Kenworthy

– Danskerne tror, at det går betydeligt værre med integrationen, end det reelt gør. Mens der kan være flere årsager til danskernes (urealistiske) sortsyn, herunder egne lokale oplevelser, så spiller mediernes dækning af integrationsområdet sandsynligvis en afgørende rolle for danskernes oplevelser af hvordan det går med integrationen, kan man læse i en ny undersøgelse, lavet af Videnscenter for Integration.

I undersøgelsen står der blandt andet, at gennemsnitsdanskeren tror at ikke-vestlige indvandrere og efterkommere udgør en markant større andel i befolkningen end de gør. Og at danskerne har særligt store fejlopfattelser i forhold til spørgsmålet om kriminalitet, pointeres det i Videnscenter for Integrations undersøgelse, der tager udgangspunkt i en analyse lavet af analyseinstituttet YouGov.

Forskelle

Den største relative forskel i undersøgelsen ses ved netop spørgsmålet om andel unge mandlige efterkommere, der er dømt for overtrædelse af straffeloven.

– Til dette spørgsmål er respondenterne blevet informeret om, at 5,4 pct. af ikke-vestlige efterkommere i alderen 15-29 år blev dømt efter straffeloven i 2012. Mens niveauet faktisk er faldet til 3,5 pct, vurderer gennemsnitsdanskeren, at andelen af dømte er steget dramatisk til 20 pct. i 2019, kan man læse i undersøgelsen.

Der er en klar tendens i undersøgelsen til at jo ældre man er, jo større tror man problemerne med integration er. Kvinder tror desuden i højere grad at integrationen går dårligere end den reelt gør end mænd, mens dem med længerevarende uddannelser svarer tættere på de korrekte svar.

Og et flertal blandt alle partiers vælgere tror i gennemsnit, at integration går værre end den gør – flest hos Dansk Folkeparti, Nye Borgerlige, Venstre og Socialdemokratiet.

Integrationstal i bedring

Ifølge Danmarks Statistiks ”Indvandrere i Danmark 2020”-rapport, udgjorde indvandrere og efterkommere 14 procent af befolkningen i Danmark 1. januar 2020 – ni procent var indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande.

Der er dog stor forskel på hvor mange indvandrere eller efterkommere der er i landets kommuner. I Ishøj var 41 procent af befolkningen indvandrere eller efterkommere i 2020, mens tallet i Rebild var 6 procent.

Tallet for Gladsaxe var 21,9 (15,9 procent personer fra ikke-vestlige lande) – hvilket var højere end landsgennemsnittet samt nabokommunerne Furesø, Gentofte, Lyngby-Taarbæk og Herlev, men lavere end Københavns Kommune.

Man kan læse i Det Nationale Integrationsbarometer, at andelen af 15-29-årige indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse i Gladsaxe, der bliver dømt for straffelovsovertrædelser, er støt faldende – fra over 5 procent i 2013 til lige over 3 procent i 2019 – hvor tallet for personer med dansk oprindelse i 2019 lå på lige over 1,5 procent.

Desuden viser barometeret at markant flere 25-årige indvandrere og efterkommere i Gladsaxe var i arbejde i 2019 i forhold til 2012, ligesom væsentligt flere gennemfører ungdomsuddannelser og videregående uddannelser.

Parløb?

Man kunne hævde at integration i hvert fald til dels er et parløb.

I denne sammenhæng er der ikke gode nyheder at finde i Rigspolitiets rapport ”Hadforbrydelser i 2020”. Her kan man nemlig læse at antallet af registrerede hadforbrydelser i Danmark er steget med 12 procent fra 2019 til 2020 – og at racistisk motiverede hadforbrydelser var den mest udbredte motivkategori i 2020, med 360 sager (en stigning på 48 i forhold til 2019), efterfulgt af religiøst motiverede hadforbrydelser.

Forskning lavet for Københavns Universitet viser desuden at minoritetsetniske kvinder – og især kvinder med tørklæde – bliver fravalgt på arbejdspladserne. Minoritetsetniske kvinder med tørklæde skal således sende 60 procent flere ansøgninger end etnisk danske kvinder, for at blive indkaldt til samtale, og minoritetsetniske kvinder uden tørklæde 18 procent flere ansøgninger.

Mens fravalg på grund af etnisk oprindelse er ulovligt, kan fravalg på grund af tørklæde, ifølge Institut for Menneskerettigheder, i visse tilfælde være lovligt.