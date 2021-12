Rear view of handicapped young woman sitting in wheelchair, looking at window and daydreaming

Foto: Colourbox.

Hjælp til handicappede er postnummerbingo, mener FOA

Af Peter Kenworthy

”Det er det vilde vesten”. Sådan betegner sektorformand i FOA Torben Hollmann situationen på handicapområdet i kommunerne, hvor en borger med handicap kan opleve, at den hjælp én kommune tilbyder i BPA-ordninger kan være langt ringere end nabokommunen.

– Kommunerne har igennem flere år sløjfet tillæg og især sjette ferieuge i jagten på besparelser. Det rammer ikke bare den enkelte medarbejder, men også borgerne, der får svært ved at tiltrække hjælpere i deres livsnødvendige hjælpeordninger, når de ikke kan tilbyde ordentlige vilkår. Det betyder, at ordningerne, som borgerne ellers er glade for, bliver udhulet, mener Torben Hollmann.

Og det er dybt problematisk, mener Torben Hollmann om situationen i kommunerne, hvor en borger med handicap kan opleve, at den hjælp én kommune tilbyder i såkaldte BPA-ordninger kan være langt ringere end nabokommunen.

I BPA-ordninger (Borgerstyret Personlig Assistance) udmåler kommunen et beløb til borgeren til at ansætte handicaphjælpere for. Beløbet dækker blandt andet udgifter til løn og pension, og her har kommunerne tilsyneladende vidt forskellige opfattelser af, hvad de skal betale, viser svar fra godt 70 kommuner, som FOA har fået.

I Tårnby Kommune er forskellen mellem, hvad kommunen udmåler og overenskomsten for ufaglærte social- og sundhedsmedarbejdere på over 24.000 kroner på et år. I Gladsaxe Kommune er forskellen 13.480 kroner, i Herlev 18.419 kroner, i Gentofte 14.802 kroner og i Furesø Kommune 5.950 kroner.