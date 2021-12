Diskuterede bygninger og forhold for cyklister

Mødedeltagerne ønskede sig blandt andet bedre forhold for cyklister og flere rækkehuse. Foto: Kaj Bonne.

Lille men spørgelysten gruppe borgere var til borgermøde om ny kommuneplan

Af Peter Kenworthy

Gladsaxe Kommunes kommuneplan fastlægger overordnede mål og retningslinjer for kommunens fysiske udvikling de næste 12 år, samt detaljerede bestemmelser for de enkelte områder i kommunen.

I høringsforslaget til Kommuneplan 2021 – som Gladsaxe Byråd sendte i høring fra 10. november til og med 12. januar 2022 – kan man blandt andet læse, at der er målsætninger om at Gladsaxes by og boligområder skal være trygge, attraktive og mangfoldige, at grønne områder styrkes og biodiversiteten øges, samt at kommunen skal overveje ”om vi stedet kan benytte eller renovere eksisterende bygninger” før der bygges nyt.

Desuden er der målsætninger om at der skal skabe rum til byliv og udendørs mødesteder, gode rammer for forskellige slags virksomheder, samt om at forbedre forholdene for cyklister og gående og fremme bæredygtig transport.

– For at nå målet om 70 procent reduktion af CO2 i 2030, kræver det, at vi reducerer udledningen fra trafikken markant, står der desuden i høringsforslaget.

Verdensmål og arkitektur

Der var inviteret til borgermøde om kommuneplanen 7. december i Rådhushallen.

– Kommuneplanen er den plan, hvor vi udmønter vores strategier til bestemmelser om den fysiske udvikling i kommunen. Altså hvad man må, hvor henne, fortalte borgmester Trine Græse (A). Hun tilføjede at den nye plan – på de fleste områder – ikke er væsentlig forskellig fra den nuværende.

Afdelingsleder for byggesag, byplan, vej og park i Gladsaxe Kommune, Britt Vorgod Pedersen, tilføjede at byrådet har pligt til at arbejde med det der står i kommuneplanen, og at verdensmålene – som noget nyt – er skrevet ind i kommuneplanen.

Mange biler

30-35 spørgelystne borgere og nuværende og kommende byrådsmedlemmer var mødt op til borgermødet på en råkold tirsdag aften.

En yngre dame ville høre om hvordan man ville få flere til at cykle, når der kommer flere og flere biler – også i Gladsaxe.

– Det er rigtig svært som cyklist at cykle, når der er parkerede biler på cykelstien og på to sider af vejene … Antallet af biler betyder jo også noget for hvor mange mennesker der kommer til at cykle, fortalte hun, og tilføjede at hun mente at en reducering af antallet af biler i Gladsaxe ville virke.

– Der er lagt op til en reduceret parkeringsnorm. Men vi kan ikke lave om på de forhold, som allerede er her. En ny kommuneplan laver ikke om på allerede eksisterende lovlige forhold … Men hvis vi bliver ved med at lave plads til flere biler, så kommer der flere biler svarede borgmesteren.

– Vi er nødt til at gøre et eller andet for at sådan tvinge lidt, dem som har muligheder for noget andet over i den kollektive trafik og over på cyklen – og så er det dem som ikke har andre muligheder, som må tage bilen, mente byrådsmedlem for Enhedslisten, Trine Henriksen.

Højt og tæt

Flere af mødedeltagerne fortalte, at de synes der bliver bygget for højt og tæt i Gladsaxe – blandt andet ved TV-byen. Og en mand var ærgerlig over, at det meste byggeri lige nu er enten højhuse eller store etplansvillaer.

– Fremtidens boligform må være rækkehuse. Er der tanker eller planer om vinkelrækkehuse, hvor familien kan passe haven og børnene kan komme ud, og det ikke fylder så meget som de der store enfamilieshuse – er der noget i planerne der, ville han vide.

Gladsaxe er stort set fuldt udbygget, svarede Britt Vorgod Pedersen.

– Det der ligger foran os nu, som byrådet kommer til at tage stilling til i de kommende år, det er blandt andet ude på Ringbo – hvad skal der ske der? … Der er ikke nogen steder lige nu, der er udpeget til nye rækkehuse, men der er nogen områder som byrådet kommer til at arbejde med i de kommende år, tilføjede hun.

– Ude i villakvartererne er der ikke lagt op til ændrede bebyggelsesprocenter, i forhold til det der er nu, tilføjede Trine Græse.

Flere cykelstier

Efter debatten var der tid til en kop kaffe, en snak på kryds og tværs og et kig på stande med modeller og plancher, lavet af børn i 8. klasse på Stengård Skole.

”Plads til leg – færre parkeringspladser” og ”sikkerhed for cyklister og natur i Gladsaxe” var nogen af overskrifterne på projekterne.

Børnene havde blandt andet interviewet mennesker på Bagsværd Hovedgade om tryghed i trafikken.

– Størstedelen af de personer vi interviewede sagde faktisk at de følte sig trygge i trafikken, når de cyklede, men også at de ville have flere cykelstier rundt omkring. De følte at de var lidt usikre når de skulle cykle ude på vejen eller på smalle cykelstier, var en af konklusionerne.