EM-bronze til Lillesø

Joel Lillesø har store planer om at repræsentere Danmark ved OL Foto: Kaj Bonne

Foto: Kaj Bonne.

Joel Ibler Lillesø blev nummer tre til EM i Cross for U20-løbere

Af Peter Kenworthy

Søndag formiddag blev der løbet europamesterskaber i Cross i Dublin. Bagsværd Atletik Clubs Joel Ibler Lillesø var med i finalen i U20-klassen, sammen med en håndfuld andre danskere, og et felt på næsten 100 mand.

Lillesø lagde sig i front fra starten på de 6000 meter, sammen med landsmanden Axel Vang Christensen og norske Abdullahi Rabi. Den nordiske trio satte et hurtigt tempo der med det samme strakte feltet ud, og efter lidt over en kilometer havde en ni-mandsgruppe trukket fra.

Axel Vang Christensen satte dog hurtigt gruppen, selvom Rabi og Lillesø og en to-tre andre løbere forsøgte at sætte efter uden held. Halvvejs i løbet havde Christensen en føring på ti sekunder, som han ikke satte over styr men tværtimod havde øget til 25 sekunder på målstregen i tiden 17:53.

Der var dog stadig sølv og bronze at kæmpe om, men medaljerne så ud til at glide Joel Ibler Lillesø af hænde, da Rabi og israelske Matan Ivri med to kilometer igen havde sat Lillesø med 20-25 meter.

Men på løbets sidste omgang øgede Lillesø tempoet, trak forbi en træt Ivri og halede kraftigt ind på Rabi – der dog lige holdt Bagsværd-løberen et par sekunder bag sig på målstregen.