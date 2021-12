SPONSORERET INDHOLD: Hvis du ikke er så meget fan af en farverig og vild indretning, er du ikke alene - der er nemlig mange, som kan lide det simple og lyse, når de skal indrette deres hjem. Du kan opnå dette på en masse forskellige måder, og ved at tilføje mange forskellige ting til de forskellige rum i huset.

Måske du mangler et par flotte nye gardiner i en flot cremefarve? Se mere på gardinbussens hjemmeside. Læs videre i denne tekst for at finde ud af, hvordan du kan opnå en lys og simpel indretning i hjemmet.

Benyt dig af beige og lyse toner i indretningen

Hvis du gerne vil have en indretning, der ikke er for mørkt, er det vigtigt, at du ikke benytter dig af alt for mærke toner, når du skal tilføje forskellige ting. det kan for eksempel være en god ide at holde sig i de lyse og beige toner, selv når du skal vælge ting som sofa og lænestole.

På den måde vil hjemmet nemlig få en super flot og lys udstråling, som uden tvivl vil være rigtig fin. Du kan også overveje at bruge de lyse toner, når det kommer til gulv – måske noget flot lyst trægulv ville være perfekt til din bolig.

Lyse gardiner

Der er forskellige ting i boligen, som kan fylde ret meget, og være afgørende for indretningen. En af disse er de gardiner, som du benytter dig af hvis du for eksempel har store vinduer stuen, som giver en masse naturligt dagslys, har du sikkert også nogle gardiner hængende ved dem.

Hvis disse er mærke, vil det helt sikkert være noget, som påvirker din indretning – hvis du gerne vil have en lys og simpel indretning, kan det derfor være en god ide at holde sig i de lyse toner, når gardiner vælges.