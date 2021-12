Et bad om ugen og mindre rengøring

partial view of aged man and geriatric nurse holding hands while sitting on sofa

Foto: Colourbox.

Enhedslisten og Gladsaxe SocialKonservative ville vide hvordan nødberedskabet forringer hjemmeplejen

Af Peter Kenworthy

Gladsaxe Kommunes hjemmepleje er gået i nødberedskab – i første omgang frem til 3. januar – fordi man mangler medarbejdere.

Michael Dorph Jensen (Ø) spurgte på byrådsmødet 15. december ind til indførelsen af nødberedskabet. Hvilke opgaver skæres bort, og hvad gøres der for at ansætte vikarer og rengøringspersonale ville han gerne vide. Og Lars Abel (GSC) ville blandt andet høre om hvorvidt kommunen benyttede private aktører til opgaven.

– Nødberedskabet betyder for eksempel, at borgerne i perioden vil få et bad en gang om ugen … Der er ingen af hjemmeplejens opgaver, der i perioden skæres helt bort – men hjælpen tilpasses og udføres på kortere tid … [og] de berørte borgere kan opleve at rengøringen reduceres, fortalte formanden for Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget, Dorthe Wichmand Müller (F). Hun tilføjede at der kunne være undtagelser – blandt andet vil dem med inkontinensproblemer få bad dagligt.

Gladsaxe Kommune er i gang med en dialog med vikarbureauer, i dialog med jobcenteret og arbejder med andre initiativer, for at få flere stillinger besat, og hjemmeplejen benytter ikke på nuværende tidspunkt private aktører til udførelse af praktiske opgaver som rengøring – men er i gang med at undersøge mulighederne for dette, pointerede Dorthe Wichmand Müller desuden.