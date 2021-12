Få en sundere graviditet med maveøvelser

SPONSORERET INDHOLD: En graviditet er noget helt specielt, som ikke kan sammenlignes med noget andet, du som kvinde kommer til at opleve. Under en graviditet vil du opleve, hvordan din krop vil ændre sig lynhurtigt, og selvom det selvfølgelig er under lykkelige omstændigheder, så kommer det også med visse udfordringer, når maven pludselig bliver stor.

Af SPONSORERET INDHOLD

Du vil opleve at tage mange kilo på under en graviditet, og det er helt normalt og en vigtig del af at sikre barnets sundhed inde i maven. Men de ekstra kilo og de store forandringer af din krop kan få negative konsekvenser for dit velvære både under og efter graviditeten.

Derfor er træning under graviditeten en god idé, og det er især en god idé at træne dine mavemuskler. Det er nemlig dine mavemuskler, som vil opleve de største udfordringer under din graviditet, og derfor er gravid træning mavemuskler en god vej til en mere komfortabel graviditet.

Men når du er gravid, må du ikke træne dine mavemuskler, som du plejer at gøre, da det kan gøre mere skade end gavn på grund af det store pres på maven. I stedet kan du med fordel bruge maveøvelser gravid, som er specielt designet til at hjælpe gravide.

Træning af skrå mavemuskler gravid

Når du når til uge 20 i din graviditet, er det vigtigt, at du ikke træner de lige mavemuskler. Det betyder eksempelvis, at du ikke må lave sit-ups, da det vil skade dine lige mavemuskler.

Derfor skal du i stedet bruge maveøvelser gravid, som træner de skrå mavemuskler og de indre mavemuskler. Hvis du sørger for at træne din mave rigtigt under graviditeten, vil du ikke udsætte dine mavemuskler for fare, og du vil i stedet opleve en lindring af bl.a. lænde- og bækkensmerter, mens en styrkelse af de skrå- og indre mavemuskler også vil hjælpe dig under selve fødslen.