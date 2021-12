Fællesskab og færdigretter

food, business lunch and people concept - happy creative team eating pizza at office

Foto: Colourbox.

Madkulturen har undersøgt danskernes madvaner

Af Peter Kenworthy

De udviklingstendenser, som har præget den danske madkultur i 2021 er fællesskabet omkring måltidet, at madtraditioner er blevet vigtigere, og at der er kommet mere takeaway og færdigretter samt mere mobilbrug ved aftensbordet.

Hvert år undersøger Madkulturen, der er en videns- og forandringsorganisation under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, danskernes madvaner. I 2021 er fællesskabet kommet mere i centrum – også når det gælder vores madvaner. Men på samme tid går vi mindre op i maden og madlavningen. Hvis denne udvikling fortsætter, kan det ende med at svække vores madkultur, skriver Madkulturen i en pressemeddelelse.

– Modsat tidligere år har vi haft meget brug for at samle os omkring måltider og traditioner. Corona har helt sikkert sat sine spor på resultaterne, da vi over hele linjen går mere op i de madtraditioner, vi kan holde derhjemme. Et eksempel er fastelavnsbollen, der er steget med 13 procentpoint siden 2017 – altså før corona. Desværre ser vi også, at mange savner selskab, når de spiser aftensmad, og det resulterer i mere usund mad, fortæller Judith Kyst, der er direktør i Madkulturen.

I undersøgelsen kan man også læse, at variationen af råvarer er lille.

– Der er ikke mange typer af råvarer i det enkelte måltid, og det er de samme få råvaretyper, der går igen i de fleste måltider. Retter med kød har den hyppigste plads på aftensbordet, mens retter med fx bælgfrugter, nødder og andre vegetariske proteinkilder hver især serveres ret sjældent

Undersøgelsen er foretaget af Epinion for Madkulturen i perioden fra den 26. maj til 11. juni 2021, baseret på besvarelser fra 2.265 danskere.