Færre indbrud og tyverier

Foto: Peter Kenworthy.

Antallet af anmeldte straffelovsforbrydelser er faldende, viser ny rapport fra Danmarks Statistik

Af Peter Kenworthy

Antallet af anmeldte indbrud i private hjem og tyverier har været faldende over en længere årrække, men faldt betragteligt fra 2019 til 2020. Fra 2019 til 2020 faldt antallet af indbrud i villaer, lejligheder med videre med 29 procent og tyveri med 21 procent. Det viser Danmarks Statistiks ’Kriminalitet 2020’, som udkom 14. december.

– Antallet af anmeldte indbrud og tyverier har været meget lavt i 2020 i forhold til tidligere år. Det hænger højst sandsynligt sammen med restriktionerne som følge af COVID-19. I løbet af 2020 var der for eksempel mange, der arbejdede hjemme, og det har gjort det sværere for indbrudstyvene at begå indbrud, siger fuldmægtig Isabell Bang Christensen, der er medforfatter på udgivelsen.

Det samlede fald dækker over stigninger for nogle lovovertrædelser og fald for andre – blandt andet steg antallet af anmeldelser af seksualforbrydelser, mens antallet af anmeldelser af ejendomsforbrydelser faldt – herunder særligt indbrud og tyveri, kan man læse i Kriminalitet 2020.

Også fald og stigninger i Gladsaxe

Hvis man dykker ned i Danmarks Statistiks tal for Gladsaxe, kan man for 3. kvartal se en stigning frem til 2009 – hvor der i alt var over 1400 anmeldte forbrydelser, hvorefter antallet faldt og steg lidt frem til 2020, hvor tallet igen kom over 1400 anmeldte forbrydelser. I 3. kvartal af 2021 var tallet faldet til 745.

Nogen anmeldte forbrydelser i Gladsaxe er steget i antal – blandt antallet af seksualforbrydelser generelt og voldtægter specifikt, der steg fra 4 i 3. kvartal af 2020 til 7 i 2021.

Voldsforbrydelser er også generelt stigende, men faldt fra 76 i 3. kvartal af 2020 til 61 i 2021. I 3. kvartal af 2015 var der dog til sammenligning 32 anmeldte voldsforbrydelser og i 2010 48.

Samtidig er andre typer forbrydelser faldende, blandt andet ejendomsforbrydelser, hvor der i 3. kvartal af 2009 blev begået næsten 1200, hvilket var faldet til 725 i 2020 og 480 i 2021. Herunder er indbrud i butikker og beboelser og tyverier faldende.