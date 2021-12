Flere beder Røde Kors om julehjælp

Red cross flag on top of an army tent

Foto: Colourbox.

15.000 økonomisk trængte familier har bedt om julehjælp fra Røde Kors i år – 80 af dem er fra Gladsaxe

Af Peter Kenworthy

Gladsaxe Bladet har i november beskrevet hvordan både Dansk Folkehjælp og Mødrehjælpen har fået rekordmange ansøgere til julehjælp.

Nu melder Røde Kors også at antallet af trængte familier, der søger julehjælp hos humanitære organisation, er steget med 1.700 siden sidste år. Tilbage i 2011 uddelte Røde Kors julehjælp til 2.800 familier – et tal der er lidt over femdoblet på 10 år.

80 Gladsaxe-familier får julehjælp i år, fortæller Røde Kors til Gladsaxe Bladet.

Julehjælpen hos Røde Kors varierer fra afdeling til afdeling, men består hovedsageligt af et gavekort til COOP på en værdi af 800 kroner eller en julekurv med lækre julevarer.

Men julehjælpen er mere end en god juleaften, for Røde Kors er også til stede, når julehyggen er forbi, og kalenderen atter står på hverdag, fortæller den humanitære organisation i en pressemeddelelse.

– Når vi giver en familie julehjælp, så byder vi dem også indenfor i Røde Kors’ fællesskaber. For gennem vores sociale aktiviteter som familienetværk, ferielejre eller lektiehjælp kan vi hjælpe familierne til at danne netværk, støtte dem i deres hverdag og give dem gode og meningsfyldte oplevelser – også når julen er forbi. På den måde er julehjælpen en vigtig døråbner for at knytte kontakter og hjælpe flere udsatte familier, siger generalsekretær, Anders Ladekarl.