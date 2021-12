FN-kritik af ”ghettolovgivning”

Foto: Colourbox.

FN opfordrer til at droppe begrebet ”ikke-vestlige” i lovgivning

Af Peter Kenworthy

Indenrigs- og Boligministeriet kom 1. december med årets liste over såkaldte parallelsamfund, udsatte boligområder, omdannelsesområder og ”forebyggelsesområder” – hvor Gladsaxe i år havde to af sidstnævnte, nemlig Værebro og Pileparken. Begge områder er blandt andet med på listen, fordi der bor mange ”ikke-vestlige” beboere.

FN’s Racediskriminationskomité (CERD) advarede efterfølgende, i en rapport om Danmark, om at den danske lovgivning på områdets brug af begreberne ”vestlig” og ”ikke-vestlig” kan føre til marginalisering og stigmatisering af dem som klassificeres som ”ikke-vestlige”, og skabe en sondring mellem dem der anses for at være ”rigtige danskere” og ”de andre”.

– Komiteen anbefaler, at [Danmark] ophører med at bruge begreberne ’vestlig’ og ’ikke-vestlig’ i sin politik og lovgivning og i stedet bruge begreber, der ikke risikerer at formidle en sondring, der kan resultere i stigmatisering, marginalisering eller indirekte diskrimination, tilføjer FN’s Racediskriminationskomité i rapporten.