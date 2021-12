Forskelligt kulturforbrug

Mange danskere læser skøn- og faglitteratur og endnu flere ser serier på skærmen. Foto: Peter Kenworthy.

Der er stor forskel på hvor meget kultur danskerne bruger – flere hører lydbøger og ser film og serier

Af Peter Kenworthy

Kultur kan forstås som mange ting – alt fra Det Kongelige Teater til det lokale fodboldhold.

I Den Store Danske Ordbog defineres kultur som henholdsvis ”levevis og forestillingsverden der kendetegner en bestemt befolkningsgruppe i en bestemt periode”, ”menneskers forsøg på at skabe åndelige oplevelser for sig selv og hinanden fx kunst, litteratur, musik og videnskab” og ”menneskers udnyttelse af og kontrol med naturen”.

Nogen skaber kultur, man bruger kultur, men der er stor forskel på hvilken slags kultur og hvor meget de bruger. Nogle går på museer og i teater, mens andre ser sport på tv, spiller computerspil eller læser en bog.

I en analyse fra Danmarks Statistik kan man blandt andet læse at 22 procent af befolkningen indgår i gruppen Scenekunst og livesport, som er karakteriseret ved et forholdsvist højt forbrug af scenekunst både hjemmefra og uden for hjemmet og ved oftere at være tilskuere til live sport. 12 procent af befolkningen tilhører gruppen Museer og billedkunst, hvor personerne i høj grad opsøger billedkunst og går på museum. Og at 22 procent af befolkningen skiller sig ud ved en større brug af biblioteket, samt større interesse for litteratur.

Læser krimier

Går man lidt længere ned i tallene, kan man se at over halvdelen af de 16+-åriges læser skøn- og faglitteratur.

Ifølge tal fra Danmarks Statistik er krimier danskernes foretrukne skønlitterære genre, efterfulgt af historiske romaner. Kærlighed- og erotikbøger er populære blandt kvinderne, mens de unge gerne læser science fiction og de ældre historiske romaner. Ud af hele befolkningen havde flest læst bøger i Region Hovedstaden.

Siden 2018 er andelen, der benytter sig af lydbøger til at høre skønlitteratur desuden fordoblet.

Mange serier

Samtidig ser danskerne serier som aldrig før. Før coronaen så 68 procent af befolkningen på 16 år og opefter, ifølge Danmarks Statistik, serier i løbet af en gennemsnitlig uge. Den andel er på to år er vokset til 78 procent.

I Gladsaxe er antallet af borgere, der har set serier flere gange dagligt mere end fordoblet mellem 2018 og 2020 fra 6 til 13 procent, mens yderligere 30 procent ser serier dagligt eller næsten dagligt.

Samtidig er danskernes filmforbrug vokset fra 72 procent til 75 procent. Den største stigning var blandt seere, der sad foran skærmen dagligt.