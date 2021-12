Fremtidsvej 1

Med salget af den sydlige del af grunden Fremtidsvej 1 har byrådet forhåbentlig orienteret køber om retningslinjerne for Buddinge Byport, som de blev præsenteret i ’Naboorientering om Buddinge Byport’ dateret 03.12.2020. I det udvalgte AART Architects’ vinderprojekt blev det vist, at byggeriet skulle skalatilpasses med nedtrapning af etagerne mod villaområdet for at minimere skyggepåvirkninger og […]

Af Mikael Kristensen, A/B Æblelunden, Fremtidsvej 8 B