Gift i Mølleåen burde ikke være et problem i Gladsaxe

Man skal hverken spise fisk fra Bagsværd Sø, eller lade hunden drikke af søen. Foto: Peter Kenworthy.

Gladsaxe Kommune fraråder alligevel at man spiser fisk fra Bagsværd Sø og Lyngby Sø – ud fra et forsigtighedsprincip

Af Peter Kenworthy

Rudersdal, Furesø og Lyngby-Taarbæk kommuner frarådede i november fiskeri i Mølleåen, som Bagsværd Sø er forbundet med ved Nybrovej, efter af Region Hovedstaden i starten af november orienterede de tre kommuner om, at man havde konstateret mængder af giftstoffet PFOS, som overskrider grænseværdien.

– Fødevarestyrelsen fraråder på baggrund af Region Hovedstadens orientering at spise fisk fanget i Mølleåen pt., og Rudersdal Kommune fraråder derfor fiskeri i Mølleåen, skrev Rudersdal Kommune på sin hjemmeside 22. november.

Regionen har endnu ikke vurderet mulige kilder til forureningen.

– Regionen har ikke tidligere systematisk målt for PFOS, men stoffet er for nyligt blevet aktuelt på baggrund af en sag i Slagelse Kommune, hvor stofferne er fundet i en række borgeres blodprøver. Borgerne havde spist kød, der stammer fra kvæg, som har græsset på en eng, hvor man har målt høje værdier af PFOS i en grøft, hvor en brandskole har sit udløb, skrev Lyngby-Taarbæk Kommune på sin hjemmeside 10. november.

Vil spore forureningskilder

– Det er selvfølgelig meget trist, hvis Bagsværd og Lyngby Søerne kan medregne en ny forurening til al den, der er i forvejen. PFOS er så alvorligt et giftstof så man, hvis det er til stede, må informere alle mod aktiviteter, der kan være, mener formanden for Danmarks Naturfredningsforening Gladsaxe, Kurt Loftkjær.

Og Gladsaxe Kommune fraråder – ud fra et forsigtighedsprincip – at spise fisk fra Bagsværd Sø og Lyngby Sø indtil der er foretaget yderligere målinger, eller at lade sin hund drikke af søerne.

– Vi valgte for en sikkerheds skyld at følge de samme anbefalinger for Bagsværd Sø, som Fødevarestyrelsen anbefalede i forhold til Mølleåen. Det gjorde vi ud fra et forsigtighedsprincip, selvom vi endnu ikke har taget prøver fra Bagsværd Sø. For ikke at skabe unødig bekymring, undlod vi i første omgang at sætte skilte op og informerede i stedet de fire lystfiskerforeninger i området, siger formand for Miljøudvalget Tom Vang Knudsen (A).

– Men da vi begynder at modtage spørgsmål fra borgerne, og vi ikke kan udelukke at man også vil finde PFOS i Bagsværd Sø og Lyngby Sø, vælger vi nu sammen med Lyngby-Taarbæk at sætte skilte op rundt om begge de to søer, tilføjer han.

Furesø, Rudersdal, Lyngby-Taarbæk og Gladsaxe kommuner har nedsat en arbejdsgruppe, som blandt andet vil samarbejde om at få taget yderligere prøver i Mølleåsystemet og forsøge at spore mulige kilder til forureningen.

Ikke umiddelbart grund til bekymring

Mølleåen forventes dog ikke umiddelbart at udgøre et problem, isoleret set, for fiskene i Bagsværd Sø, fortæller Fødevarestyrelsen til Gladsaxe Bladet.

– Man må gå ud fra at vandet bliver fortyndet. Så hvis det alene er vand fra Mølleåen, så er der ingen grund til at bekymre sig om PFOS-niveauet. Men vi kender ikke forureningskilden, og man kan ikke udelukke at der kan være forureningskilder omkring Bagsværd Sø. Men det er kommunens ansvar at finde ud af, tilføjer Fødevarestyrelsen.

En mulig forureningskilde i Mølleåen kan være brandøvelsespladser. I december 2020 målte Slagelse Kommune høje koncentrationer af PFOS på Korsør Renseanlæg. Siden er der, ifølge Miljøstyrelsen, kommet viden frem om forureningen, der stammer fra den lokale brandøvelsesplads.

Dansk Regioner har fundet 145 lokaliteter rundt omkring i landet der skal undersøges nærmere i forhold til PFOS og brandøvelsespladser, men som man ikke ved er forurenede eller ej, skrev man på sin hjemmeside i september.

Et notat fra Danmarks Naturfredningsforening fra starten af november, pointerer desuden at der er mange fund af PFOS-stoffer i grundvandet.

Svært nedbrydeligt giftstof

PFOS (perfluoroktansulfonater) er, ifølge Miljøstyrelsen, fluorholdige forbindelser, der typisk er blevet brugt til imprægnering og andre specielle anvendelser, hvor der ønskes en vand- eller fedtafvisende effekt. Det er generelt forbudt at importere eller sælge PFOS eller kemiske produkter, der indeholder PFOS.

– PFOS-forbindelserne er uønskede, fordi de er svært nedbrydelige i naturen, ophobes i fødekæden (er bioakkumulerende), er giftige over for mennesker og dyr og kan transporteres over lange afstande, pointerer Miljøstyrelsen.

Og ifølge Fødevarestyrelsen kan flourstoffer være hormonforstyrrende, og er ikke lige til at slippe af med igen.

– De kritiske effekter for PFOS og PFOA er forøget kolesterol i blodet og reduceret fødselsvægt. PFOS kan desuden reducere respons ved vaccination af børn, skriver Fødevarestyrelsen på sin hjemmeside.

Miljøstyrelsen sænkede i juni grænseværdien for såkaldte PFAS-stoffer (PFOS, PFOA, PFNA og PFHxS) i drikkevand efter anbefaling fra Det Europæiske Fødevareagentur. Ifølge styrelsen er det kommunernes og regionernes ansvar at håndtere de lokaliteter, der er under mistanke for PFAS-forurening.

Ikke i god stand

Uanset om der er PFOS i Bagsværd Sø eller ej, har søen over årene ikke været i tiptop stand.

En undersøgelse af Bagsværd Sø, foretaget af Fiskeøkologisk Laboratorium i 2013, kan man læse at ”fiskebestanden har alle årene været karakteristisk for en meget næringsrig sø i ubalance … I 2012 har Bagsværd Sø endnu ikke levet op til målsætningen om en god økologisk tilstand”.

Og i en undersøgelse af vegetationen i Bagsværd Sø, lavet af Fiskeøkologisk laboratorium i 2018, kan man læse at søen altid har været uklar, og at ”Bagsværd sø var også i 2018 meget uklar og lige som i 2017 med en usædvanlig opblomstring af Cyanobakterier. Desuden antog vandet en rødbrun farve, idet der henover sommer og efteråret formentlig har været en opblomstring af stilkalger”.

Og i august sidste år frådede Gladsaxe Kommune al badning i søen, også for hunde, på grund af mange potentielt giftige blågrønalger i søen. Ifølge Miljøstyrelsen udskiller blågrønalger nemlig et giftstof som jævnligt forårsager dødsfald blandt hunde og andre dyr.