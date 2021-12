Gode råd til at holde jul med en med spiseforstyrrelse

Foto: Colourbox.

For de omkring 75.000 mennesker i Danmark, der lider af en spiseforstyrrelse, kan julen være en svær tid at komme igennem

Af Redaktionen, redigeret

– I disse dage får vi mange henvendelser fra både ramte og pårørende, der har brug for hjælp til juleforberedelserne. Dem der selv kæmper med en spiseforstyrrelse er bekymrede for julearrangementer med meget mad. Forældre og andre, der skal holde jul med en, der har en spiseforstyrrelse, er i tvivl om, hvordan de gør julen god for alle, fortæller Laila Walther, der er direktør for LMS – Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade,

Til dem har vi otte gode råd, tilføjer hun: