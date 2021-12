Gode råd til coronasikker julehandel

Portrait of a girl in a protective mask on the background of the Christmas market.

Foto: Colourbox.

Vi kan alle være med til at gøre julehandlen coronasikker – blandt andet ved at blive hjemme hvis vi har corona-symptomer samt huske hygiejne og coronafornuften

Af Peter Kenworthy

Julehandlen er på vej ind på opløbsstrækningen, samtidig med at coronatallene – ikke mindst omnikron – stiger mere eller mindre eksponentielt. Erhvervsminister Simon Kollerup (A) og HK Handel opfordrer derfor til at vi følger seks gode råd, så man er med til at gøre julehandlen sikker:

Hvis du har symptomer på sygdom så bliv hjemme, handl når der er få i butikken, gå alene på indkøb og lad børnene blive hjemme, vask hænder eller brug håndsprit inden du går ind i butikken, host og nys i dit ærme og hold afstand til andre kunder og til personalet, når du henvender dig med spørgsmål.

– Hvis vi alle sammen gør os umage for at gøre julehandlen så coronasikker som mulig, kan vi bidrage til, at både kunder og ansatte kan føle sig trygge i detailhandlen i den næste uges tid, så flere kan holde jul med deres familier uden corona som ubuden gæst, siger Mette Høgh, der er formand for HK Handel.