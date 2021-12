Gode råd til julemaden

Foto: Colourbox.

Fødevarestyrelsen vil hjælpe os til at undgå at sende middagsgæster hjem med et maveonde

Af Peter Kenworthy

Vask hænder, inden du laver mad, sørg for at holde råt kød væk fra salat og køl dine lune retter hurtigt ned, hvis de ikke skal på bordet med det samme. Sådan lyder nogle af de gode klassiske råd, som Fødevarestyrelsen i løbet af december sender ud til forbrugerne.

Rådene kan være med til at undgå, at ubehagelige bakterier som salmonella og aggressive vira, som norovirus, sender julegæsterne hjem med et alvorligt maveonde frem for minder om et veldækket bord, skriver styrelsen på sin hjemmeside.

– Vi ser desværre hvert år, at mange bliver syge af den mad, de spiser i december og januar. Formentlig fordi mange hjemme i de private køkkener glemmer nogle af de helt basale hygiejneråd, når de har rygende travlt og skal lave mad til mange, fortæller Niels Ladefoged Nielsen, specialkonsulent i Fødevarestyrelsen.

Fødevarestyrelsen pointerer desuden at det er nu i december, at man smage på vinterens mange kålsorter og rodfrugter.

– Ud over at grøntsager og frugter er gode for din sundhed, så er de også blandt de fødevarer, der har det laveste klimaaftryk, tilføjer man.