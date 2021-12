Grøn handling

Handleplanen har blandt andet mål om flere cykelture og færre biler. Foto: Peter Kenworthy.

Handleplan for Grøn Omstilling blev godkendt af enigt byråd

Af Peter Kenworthy

Gladsaxe Byråd godkendte 15. december handleplanen for Grøn Omstilling 2022-23 i enighed.

Handleplanen har blandt andet mål om flere cykelture, færre og mere grønne biler, mindre og bæredygtig energiforbrug, mere fjernvarme og mindre madspild.

– Det har været omfattende og interessant at arbejde frem mod den handleplan der ligger i dag, og jeg ser nu frem til at komme i gang med der mange indsatser på tværs af fagområderne og i samarbejde med resten af byen i det nye år, fortalte formanden for Miljøudvalget, Tom Vang Knudsen (A).

Christina Rittig Falkberg (B) kaldte handleplanen ”vores lokale bidrag til at løse klimakrisen, som er en af vores tids allerstørste kriser”.

Og Trine Henriksen (Ø) fortalte, at det er rigtig godt med strategier og mål, ”med det allervigtigste er handling, for ellers sker der ikke rigtig noget – og det er der i allerhøjeste grad brug for her”.