Gunner fik Ældreprisen

Gunner Laursen blev overrasket, da borgmesteren pludseligt dukkede op, og overrakte ham Ældreprisen – men også glad. Foto: Kaj Bonne.

Mad & Mænd-tovholder blev rørt og stolt – og motiveret til at fortsætte

Af Peter Kenworthy

Hvem der fik Ældreprisen 2021 var, som sædvanlig, en overraskelse til det sidste – også for modtageren.

Og torsdag den 16. december præsenterede borgmester Trine Græse en behageligt overrasket Gunner Laursen – der er tovholder for madklubben Mad & Mænd – for prisen i køkkenet i Bibliotek+, hvor der duftede af den flæskesteg og rødkål, som madklubbens medlemmer var ved at lave.

– Du skaber, med din interesse og din ildhu, masser af nærvær, samvær, fællesskab og samhørighed. Det er flot, beundringsværdigt og det er vigtigt. For mennesker trives nu engang bedst sammen med andre, fortalte Trine Græse, inden hun overrakte blomster og diplom til Gunner, og der blev udråbt et trefoldigt ”hurra”.

Gunner måtte op og stå og sunde sig, da borgmesteren talte, og var tydeligt rørt. Men han havde også et par ord at sige.

– Jeg er meget overrasket. Det er ikke for at opnå hæder at man går og prøver at lave nogen ting sammen, men når det så sker, bliver man rørt og også en lille smule stolt – på den måde at man kan forstå at man er med til at gøre en forskel, fortalte Gunner de omkring 25 borgere og politikere, der var kommet for at hylde ham.

Lærer at lave mad

Mad & Mænd er et tilbud til mænd – især enlige, pensionister eller efterlønnere – der har lyst til at lære at lave mad i hyggeligt fællesskab og selskab med andre mænd. Klubben holder til i Høje Gladsaxe og mødes hver torsdag.

Ældreprisen uddeles hvert år til en eller flere frivillige. For at komme i betragtning til Ældreprisen skal kandidaten eller kandidaterne være bosat i Gladsaxe Kommune og have ydet en ekstraordinær indsats for enkelte af kommunens ældre eller for en hel gruppe i minimum to år. Samtidig skal man være indstillet til Ældreprisen af mindst fem indstillere. Der følger 10.000 kroner med prisen.



Der blev lavet flæskesteg og rødkål i køkkenet. Foto: Kaj Bonne.