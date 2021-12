Harry og Meghan bor i Danmark

De ”rigtige” Harry og Meghan er godt nok flyttet fra England, men har bosat sig i USA. Men der er over 1000 andre Harry’er og 14 Meghan’er i Danmark. Foto: Colourbox.

Hvad har Bowie, Prince, King, Queen, Lord, Beckham, Katniss, Harry og Meghan til fælles? At der er danske mænd og kvinder der hedder det til fornavn

Af Peter Kenworthy

Der var i december 2021, ifølge Danmarks Statistik, blandt andet 19 drenge og en enkelt pige der hedder Bowie til fornavn, to piger der sikkert har forældre, der er glade for The Hunger Games, og har opkaldt deres døtre efter heltinden Katniss Everdeen, samt en enkelt dreng der sandsynligvis har fået sit (for)navn efter den tidligere fodboldspiller, David Beckham.

Der bor desuden næsten 1.500 der hedder Harry og 14 der hedder Meghan herhjemme.

Spørgsmålet er, om danske navne er ved at blive overhalet af engelske, i forening med flittigt brugte engelske låneord som ”gamer”, ”cool”, ”CEO” og ”fake”.

Der er, ifølge en analyse fra Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab på Københavns Universitet tilbage fra 2013, i hvert fald både overraskende ligheder og forskelle mellem navnemode i USA og Danmark, og det er påfaldende, så hurtigt navnetrends spreder sig ud i verden – også til Danmark.

Blandt de ti mest populære amerikanske navne i 2020 er Noah og William, som også er på hitlisten i Danmark, mens Olivia, Emma og Isabella også er populære i både Danmark og USA.

Anne og Peter er mest udbredt

Før vi stresser alt for unødigt over hvordan anglicismen har invaderet Danmark, som et omvendt sprogligt, navne-vikingetogt, er det dog værd at huske at de navne, som flest hedder i Danmark i dag er Anne, Kirsten, Mette, Hanne og Helle for kvinderne og Peter, Michael, Jens, Lars og Thomas for mændene.

Så der går nok mange år, før Beckham, Bowie, Katniss og Queen bliver almindelige navne i Danmark. Også selvom der er sket en næsten tredobling i antallet af navne til nyfødte siden 1985 – her var der, ifølge Danmarks Statistik, 2.790 navne i spil, når forældre valgte navne til deres nyfødte. I 2017 var det tal steget til 7.075.

Og selvom der i dag, ifølge Danmarks Statistiks navneside, nu er piger der hedder Charme, Gin, Nectaria, Ninja og Tigerlilly, og drenge der hedder Awesome, Lucky, Lurifax, Jazz og Rocky.

Ifølge Navneloven skal alle have mindst et fornavn. Ifølge Familieretshusets hjemmeside er der over 43.000 godkendte navne. 1.200 af dem er godkendt som både drenge- og pigenavne.