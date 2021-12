Hjemmeplejen i nødberedskab

Pensive middle aged retired hoary handicapped woman sitting in wheelchair near window, looking outside, thinking of health problems or disability lifestyle, suffering from loneliness indoors.

Foto: Colourbox.

Gladsaxe Kommunes hjemmepleje mangler medarbejdere

Af Peter Kenworthy

Overalt i landet mangler der medarbejdere på ældreområdet. I Gladsaxe er problemet nu så stort, at kommunen midlertidigt er nødsaget til at aktivere sit nødberedskab og prioritere opgaverne, fortæller Gladsaxe Kommune.

For borgerne, der modtager praktisk hjælp, kan det betyde, at frokosten bliver tilberedt samtidig med at morgenmaden serveres, og at der kun foretages den allermest nødvendige rengøring. Nødberedskabet varer i første omgang frem til 3. januar og de cirka 1400 berørte borgere er ved at blive kontaktet af Hjemmeplejen om, hvad det betyder for den enkelte. Al livsnødvendig pleje bliver fortsat gennemført og alle opkald besvaret, tilføjer kommunen.

– Vi er lige nu i en situation, hvor vi bare ikke har alle de medarbejdere, der skal til, for at løse opgaverne. Derfor er det nødvendigt at prioritere, at den pleje, som er vigtig for borgernes sundhed og helbred, bliver udført på en sikker og forsvarlig måde, siger leder af Hjemmeplejen, Anne Kristensen.

– Vi mangler generelt medarbejdere på ældreområdet. Derfor vil jeg opfordre alle, der kunne have lyst til at gøre en forskel for vores ældre og sårbare borgere, til at søge de stillinger, vi slår op i den kommende tid, tilføjer Anne Kristensen.

Lige nu er der cirka 21 ledige stillinger i Gladsaxe Hjemmepleje, ud af i alt 420 ansatte. Derfor arbejdes der med en række initiativer til at løse rekrutteringsudfordringerne.

Gladsaxe Kommune har blandt andet oprettet 20 nye uddannelsesstillinger inden for sosu-området til ufaglærte medarbejdere, som dermed får løn under uddannelsen. Samtidig samarbejder kommunen med de øvrige kommuner i Region Hovedstaden om at få flere til at vælge en uddannelse inden for blandt andet ældreområdet, fortæller man.