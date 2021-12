Hjemmeskole og restriktioner

Foto: Colourbox.

Nye restriktioner i ly af høje coronasmitte- og indlæggelsestal

Af Peter Kenworthy

I går var der samlet set registreret omkring 800 tilfælde af Omikron-varianten i Danmark. Coronasmittetallet i Gladsaxe nærmer sig 1.000 per 100.000 indbyggere – også den testkorrigerede – og gennemsnittet for de danske kommuner var i går over 600.

Nattelivet lukkes nu ned, der er begrænsninger på koncerter og forestillinger, man skal have mundbind på indendørsserveringssteder (undtagen når man sidder ned), og statsministeren opfordrer til at man dropper større sociale arrangementer på arbejdspladser, herunder julefrokoster. Ligesom dem der kan, opfordres til at arbejde hjemme.

Det er nogen af de restriktioner eller anbefalinger som er eller bliver indført, på grund af de høje corona-smitte- og indlæggelsestal – og den hurtige spredning af Omikron-varianten, fortalte statsministeren på et pressemøde forleden. Desuden er reglerne for coronapasset forkortet til syv måneder.

Elever i grundskolen sendes derudover midlertidigt hjem til fjernundervisning fra og med den 15. december på grund af den stigende smitte, har et flertal i Folketingets Epidemiudvalg besluttet på baggrund af en indstilling fra Epidemikommissionen. Dagtilbud og ungdoms- og voksenuddannelser er fortsat åbne.

Kan give pasningsproblemer

Der er ikke tale om en nedlukning, ligesom sidste år, men at Folketinget sender folkeskolebørnene hjem. Spørgsmålet er så hvem der skal passe dem.

– Uanset om medarbejderen måtte opleve pasningsproblemer, kan en virksomhed – indenfor rammerne af den individuelle ansættelseskontrakt og eventuelle overenskomstmæssige rammer for fastlæggelse af arbejdstiden – bestemme, at medarbejderen skal give fremmøde på virksomheden. Pasningsbehovet er således medarbejderens risiko og ikke arbejdsgiverens, skriver Dansk Erhverv på sin hjemmeside.

– Hvis medarbejderen ikke møder på arbejde, uden at der er ret til fravær (med eller uden løn), er der i princippet tale om ulovlig udeblivelse, hvorfor virksomheden vil kunne trække medarbejderen i løn. Dansk Erhverv opfordrer dog til, at virksomheder og medarbejdere forsøger at finde løsninger for medarbejdere med mindre børn, der har et pasningsbehov, tilføjer man.

Novo Nordisk fortæller til Gladsaxe Bladet, at man opfordrer alle kontorbaserede medarbejdere til at gøre brug af de fleksible arbejdsmuligheder, som man har haft gode erfaringer med under coronapandemien.

Nødpasning

Men det er langtfra alle der har fleksible arbejdsforhold, og bare kan arbejde hjemmefra.

Og kommunerne skal etablere nødpasning for elever indskrevet i børnehaveklassen og 1.-4. klasse, hvis forældre er i beskæftigelse eller selvstændige erhvervsdrivende og enten ikke er hjemsendt eller varetager beskæftigelsen eller erhvervet hjemmefra. Samt for elever på alle klassetrin, der har særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov, herunder begrundet i forholdene i hjemmet.

– Elever i grundskolen med særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov, herunder begrundet i forhold i hjemmet, er undtaget fra hjemsendelsen og kan stadig møde i skole, skriver Undervisningsministeriet på sin hjemmeside.

Gladsaxe Kommune meddeler, at man er opmærksom på, at familierne kan være pressede og at der er nødpasning til de familier, som har behov for det.