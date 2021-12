Hvordan en parterapeut kan redde dit parforhold

SPONSORERET INDHOLD: Parforhold er ikke altid lette, og der vil være situationer eller tidspunkter, hvor et forhold kan komme på en prøve. Det kræver derfor god kommunikation og forståelse blandt begge parter, hvis man gerne vil have at parforholdet skal forsætte.

Hvis der er manglende kommunikation mellem dig og din partner, så kan I overveje at bestille tid hos en parterapeut. En parterapeut vil være en objektiv mellemmand, der kan hjælpe jer igennem krisen og give jer værktøjer til, hvordan I bedst får mulighed for at kommunikere med hinanden. Læs mere i denne artikel om, hvad en parterapeut kan og hvilke fordele der er i at hyre en parterapeut, der kan hjælpe dig og dit parforhold.

Hvad er en partnerterapeut?

Parterapeuter arbejder med par for at hjælpe dem med at løse problemer i deres parforhold. En parterapeuts uddannelse og erfaring vil gøre ham/hende i stand til at se jeres problemer fra et objektivt synspunkt, hvilket vil give dig og din partner bedre indsigt i, hvordan I bedst løser jeres problemer. Det er vigtigt, at du finder en parterapeut, der har gode kommunikationsevner, og som kan se tingene i et andet perspektiv.

Måske du vil opdage, at noget af det, der går dig på, er ganske normalt eller et udtryk for, at du mangler noget i dit parforhold. Ved at arbejde med en parterapeut får I mere indsigt i, hvordan jeres forhold fungerer, og I vil være i stand til at finde strategier for, hvordan I bedst kan løse problemerne, hvis de kan identificeres. Dette vil en dygtig parterapeut kunne hjælpe jer med.

Hvad kan en parterapeut gøre?

En parterapeut kan hjælpe jer med at åbne op for kommunikationen mellem dig selv og din partner, så I kan få snakket hvad der generer jer. Du vil kunne drøfte dine følelser og tanker om forholdet med din partner i et neutralt miljø, så I begge får mulighed for at reflektere over det, I siger.

En parterapeut kan også hjælpe jer med at forstå hinanden bedre ved at få jer begge til at se jer selv gennem hinandens øjne – nogle gange er det alt, hvad der er nødvendigt, for at I to kan komme ud af den krise, som I befinder jer i. Det er vigtigt at kunne se problemerne fra hinandens sider. Måske du slet ikke har forstået, at din partner har manglet noget hos dig, som du ikke troede var vigtigt.

Hvad er fordelene ved parterapi?

Det kan være, at du er skeptisk omkring parterapi, og vil derfor gerne høre mere om de fordele der er ved parterapi. Mange mener, at problemerne kan løses af sig selv – hvilket muligvis er korrekt i nogles tilfælde. Men det kan blive nødvendigt at få snakket ud om nogle problemer, imens der er en anden i rummet (der ikke har et forhold til jer), som kan stille spørgsmålstegn til dele af jeres samtale med hinanden.

Det kan få dig til at tænke på dit forhold fra ny og anderledes vinkel og åbne op for nye emner, som I kan få diskuteret. Måske føler du dig også mere sikker på at tage nogle problemer op overfor en parterapeut, end hvis I var hjemme i privaten.

Hvordan kommer du i kontakt med en parterapeut?

Der er findes metoder til, hvordan du opsøger en parterapeut. Hvis du bor på Frederiksberg, så vil det være oplagt for dig og din partner, at I finder en parterapeut i nærheden heraf. Det betyder nemlig, at I ikke skal bruge længere tid på transport for at komme frem og herudover er parterapeuten altid ved jeres side. Hvis du er i tvivl, om hvordan hele sessionen og samtalen mellem jer og parterapeuten foregår, så er det bedst at ringe rundt til forskellige.

Her vil de give dig et svar på “sådan foregår en samtale“, når I begynder til parterapi. Ring rundt til forskellige og hør mere om deres arbejdsmetoder og hvordan I vælger at gribe hele situationen an.