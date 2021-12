Ingen lavere vederlag

Foto: Peter Kenworthy.

Venstres ændringsforslag om at nedsætte formandsvederlagene blev forkastet af byrådet

Af Peter Kenworthy

”Vedr. § 22 forslår Venstre, at formandsvederlagene nedsættes, sådan at alle formandsvederlag nu udgør 10 procent af borgmesterens løn. De overskydende midler omprioriteres til fordel for det udvalgsvederlag, som byrådsmedlemmerne får for det arbejde, de lægger i Økonomiudvalget og de stående udvalg”, lød et ændringsforslag fra Venstre, til det ekstraordinære byrådsmøde 1. december, hvor Gladsaxe Byråd 1. behandlede kommunens nye styrelsesvedtægt.

Ifølge Astrid Søborg (V) var forslaget blandt andet begrundet i en opfattelse af ”en uforholdsmæssig stor forskel på det vederlag en formand og et menigt medlem af et stående udvalg får, som ikke afspejler forskellen i den arbejdsindsats, som skal ydes”.

For stemte Venstre, Lokallisten Gladsaxe og Dansk Folkeparti, imod stemte Socialdemokratiet, De Radikale, SF og Gladsaxe SocialKonservative, mens Enhedslisten undlod.

Gladsaxe Kommunes vederlagsoversigt – dateret 1. april 2021 – viser at borgmester Trine Græse (A) samlet set får lidt over en million kroner i samlet vederlag om året, 1. viceborgmester Peter Berg Nellemann (A) får 380.000, Serdal Benli (F) får 420.000, de andre udvalgsformænd får omkring 350.000 kroner, mens de menige byrådsmedlemmer får omkring 150.000.