Jul og rettigheder

Skolebørn vokser op under meget forskellige forhold, afhængig af hvor de bor i verden. Foto: Peter Kenworthy.

Over 1000 elever i Gladsaxe bruger december på at lære om børns rettigheder

Af Peter Kenworthy

På 11 skoler i Gladsaxe Kommune handler julen ikke kun om at få, men om rettigheder og om at give.

– 1005 elever fra skoler i Gladsaxe Kommune sætter fokus på børns rettigheder, når de med SOS Børnebyernes julekalender, Omvendt Julekalender, lærer om FN’s Børnekonvention og børns rettigheder, fortæller SOS Børnebyerne i en pressemeddelelse.

Julekalenderens formål er at få eleverne til at reflektere over børns rettigheder ved at møde børn fra hele verden, der lever under helt andre vilkår, end de fleste danske elever kender til. Omvendt Julekalender opfordrer også børnene til at gøre små, gode gerninger og skabe juleglæde hos deres nærmeste.

– Sidste år samlede eleverne mere end en kvart million kroner ind på landsplan til SOS Børnebyernes arbejde for verdens mest udsatte børn, ved at gøre gode gerninger som blandt andet kage-bage-salg, pantindsamling og salg af julekort, der gjorde det muligt for klasserne at give en hjælpende hånd til børn som dem, de havde mødt i julekalenderens film, fortæller SOS Børnebyerne.

Det er niende gang, at SOS Børnebyerne udbyder Omvendt Julekalender. Omvendt Julekalender består af en julekalender, der indeholder film og opgaver til hver skoledag i december. I hver film møder eleverne et barn, der lever under fattige forhold.

I Afrika går omkring 60 millioner børn sultne i seng og omkring 10.000 børn dør af sult i verden hver dag, ifølge en rapport fra den etiopiske tænketank, African Child Policy Forum. Ifølge FN dør 25.000 mennesker i alt af sult og relaterede årsager hver dag.

Og UNICEF rapporterer at langt over 300 millioner børn i verden har misset i gennemsnit fire ud af ti af deres skolemåltider – som mange er afhængige af – på grund af corona-nedlukninger.

Ifølge World Food Programme går over 800 millioner mennesker sultne i seng, og 45 millioner mennesker er tæt på hungersnød.