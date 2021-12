Julemanden startede i Bagsværd

Den stod på juleshopping rundt i Bagsværd med julemanden. Foto: Kaj Bonne.

Der var igen i år juleshoppetur med julemanden i Handelsforeningens butikker. Den gik i år til Lene Bille Høst

Af Peter Kenworthy

Traditionen tro blev der trukket lod om en power-juleshoppetur i en af Ho-Ho-Handelsforeningens butikker i Bagsværd op til jul, hvor Handelsforeningen Vores Bagsværd sponserede et gavekort på 10.000 kroner.

Den heldige vinder var Lene Bille Høst, som hurtigt fik brugt pengene hos Butik Pryd, Bog & Idé og Bagsværd Vinhandel.

– Det var en god og sjov oplevelse. Julemanden er jo magisk og kan noget helt specielt overfor børnene, som fik godter, mens nogle afleverede deres sutter. Og det var god underholdning for alle de mennesker, som stod i kø til testcenteret, at julemanden kom kørende i sin hestevogn, fortæller Lene Bille Høst.

– Jeg købte lækre krukker, julepyntetræ, blomster, sæbe og et tæppe til mig selv hos Pryd, plus gavekort til julens værtindebuketter. I Bog & Idé købte jeg 6-7 bøger til mig selv og nogle tegneredskaber til mit barnebarn. Og i Bagsværd Vinhandel købte jeg en del flasker vin og noget champagne – her fik min mand et ord med på vejen, tilføjer hun.