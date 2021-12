Kære politikere – passer I på pædagogerne?

Selvom der bliver snakket om nedlukning og tidlig juleferie, så er pædagogerne stadig på arbejde, og SFO-børnene er den aldersgruppe, hvor smitten er størst. Så mit spørgsmål til jer er: Har I husket at passe på pædagogerne? Pædagogerne løber rigtig hurtigt, og jeg er stærkt bekymret for, om de kan holde til det. De har […]

Af Jon Olufson, formand i BUPL Storkøbenhavn

Selvom der bliver snakket om nedlukning og tidlig juleferie, så er pædagogerne stadig på arbejde, og SFO-børnene er den aldersgruppe, hvor smitten er størst. Så mit spørgsmål til jer er: Har I husket at passe på pædagogerne?

Pædagogerne løber rigtig hurtigt, og jeg er stærkt bekymret for, om de kan holde til det. De har gennem hele pandemien vist, at de er der. Men med den stigende smitte er der brug for, at vi og I, som ansvarlige politikere, passer på pædagogerne, så de kan passe på børnene.

Pædagogerne oplever at modtage børn fra familier med sygdom og børn, der selv er syge og har fået en panodil om morgenen. Mange pædagoger oplever samtidig at være overladt til store børnegrupper alene, da kollegaerne er syge, hjemsendte eller ude for at blive testet. Samtidig oplever de, at de skal blive tilbage, mens deres lærerkollegaer hjemsendes.

Der er brug for at anerkende pædagogerne i den her pressede tid, og der er brug for:

Større testkapacitet.

At følge formand for skolederforeningen Claus Hjortdals opfordring om, at der er brug for alle kræfter på skolerne.

Mulighed for dimensionering.

At kommunerne søger penge i ”krigskassen”, så der er nok ressourcer til ekstra vikarer og rengøring.

Kort sagt, at vi alle passer bedre på hinanden bl.a. med mundbind, håndsprit og blive hjemme ved sygdom, så vi i fællesskab kan gå julen tryggere i møde.