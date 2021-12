Kan spare på mindre kommunikation

Gladsaxe har Danmarks 2. største kommunikationsafdeling af alle Danmarks kommuner. Hele 11 personer er ansat på Rådhuset til, at lave kommunikation til borgerne i Gladsaxe. Det svarer til 1.6 ansatte pr. 10.000 borgere. Mange kommuner klarer sig med en kommunikationsafdeling, der er halv så står som Gladsaxes. Så hvorfor skal vi have så stor kommunikationsafdeling […]

Af Henrik Sørensen, Konservative Gladsaxe

Gladsaxe har Danmarks 2. største kommunikationsafdeling af alle Danmarks kommuner. Hele 11 personer er ansat på Rådhuset til, at lave kommunikation til borgerne i Gladsaxe. Det svarer til 1.6 ansatte pr. 10.000 borgere.

Mange kommuner klarer sig med en kommunikationsafdeling, der er halv så står som Gladsaxes.

Så hvorfor skal vi have så stor kommunikationsafdeling i Gladsaxe? Og har Gladsaxes borgere brug for så megen kommunikation fra kommunen?

Er det vigtigt, at kommunen hver dag laver mange opslag på Facebook eller sender en masse pressemeddelelser ud eller kan vores skattekroner bruges på noget bedre?

Det Konservative Folkeparti mener, at der kan spares på den kommunale kommunikation uden det vil gå ud over kernevelfærden for borgerne. Gladsaxe kunne uden problemer halvere kommunikationsafdelingen uden borgerne vil mærke det i form af forringet service.

Når andre kommuner kan klarer sig med en meget mindre kommunikationsafdeling end vi har i Gladsaxe så kan vi også gøre det i Gladsaxe.

De millioner kroner vi i Gladsaxe brugere mere på kommunikation end i andre kommuner kan vi bruge på at forbedre kernevelfærden eller give skattelettelser.

Gladsaxe Kommune bruger flere penge på administration og ledelse end mange andre kommuner. Det bliver hvert år til mange millioner kroner i merudgifter for skatteborgerne i Gladsaxe. Fra konservative side vil vi derfor arbejde for at den kommunale administration får et serviceeftersyn, så vi ikke bruger mere på administration end andre kommuner.