Kulturen i Gladsaxe har fået ny bestyrelse

Bestyrelsen består fra venstre af formand Helene Nejst, sekretær Arne Fogt, bestyrelsesmedlem Jørgen Sørensen, bestyrelsesmedlem Susanne Lørup, næstformand Ina Willumsen og kasserer Per Seier. Foto: Privat.

Vil gerne have input fra alle foreninger

Af Peter Kenworthy

I november skete der et generationsskifte i Kulturen i Gladsaxe, da der blev valgt ny bestyrelse. Den afgående bestyrelse har siddet på posten i mange år, og nu er tiden kommet til at yngre kræfter overtager stafetten, fortæller netværks- og paraplyorganisation.

– Som ny bestyrelse glæder vi os til at møde alle Gladsaxes kulturelle foreninger og fortsætte det gode samarbejde, samt udvikle nye spændende tiltag. Og vi er meget interesserede i at få input fra alle foreninger, så vi sammen kan skabe et fantastisk Kulturen i Gladsaxe, udtaler næstformand Ina Willumsen.

– Alle i bestyrelsen er aktive i forskellige dele af foreningslivet i Gladsaxe, og vi er dermed bekendt med, hvilket stort stykke arbejde, der er lagt igennem årene. Som en del af vores arbejde er et af vores mål at få Kulturen i Gladsaxe bragt nærmere den digitale tidsalder ved at få opdateret websitet, samt gøre brug mere brug af vores Facebookside, tilføjer formand Helene Nejst.

Kulturen i Gladsaxe er en netværks- og paraplyorganisation for de kulturelt betingede, kommunalt godkendte foreninger i Gladsaxe Kommune.