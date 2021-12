Lad dig ikke snyde med bredbånd i Gladsaxe

SPONSORERET INDHOLD: Det er skønt, at man kan streame spændende og sjove tv-serier og film fra tjenesterne på nettet. Der er adgang til et hav af god underholdning, som man let kan se, hvis man har en god internetforbindelse. Her er udbyderen vigtig. Leverer udbyderen faktisk det, der er blevet lovet? Hvis forbindelsen hakker, når man ser film, eller pludselig “fryser” eller går i stå, så er der god grund til at undersøge, om udbyderen faktisk overholder sine aftaler.

Af SPONSORERET INDHOLD

I det hele taget bør man jævnligt foretage en bredbåndstest, så man er sikker på, at man ikke betaler til noget, man ikke får. Man kan nemt og hurtigt lave sådan en test derhjemme. Blot skal man sørge for, at der ikke køre downloads over netværket, og så skal man være helt tæt på sin router, så man har optimal forbindelse. Så går man ind hos hurtigtinternet.dk og tager testen. Hvis man vil være sikker, så kan man tage den to gange eller lige så mange gange, man har lyst til.

Får du for lidt?

Hvis det viser sig, at man faktisk betaler sin udbyder for noget, man ikke får, så skal man tage kontakt og bede om at få rettet op på skaden, og samtidigt kræve kompensation for det tabte. Man kan jo faktisk godt sige, at man er blevet snydt for det, man har betalt for. Som regel vil udbyderen da også rette op og kompensere, men sker det ikke, så skal man måske overveje, om der er andre udbydere af internet i området, som er bedre til at levere.

Hvis ens udbyder ikke vil samarbejde, så er det eneste rigtige at gøre at finde en anden. Der er nok at vælge imellem, så man behøver ikke at blive hos en, der ikke leverer varen. Man skal da ikke finde sig i, at de film eller serier, man streamer, hakker, så hele flowet bliver ødelagt. Eller at det hele går i stå, lige som det er allermest spændende. Det er ikke rimeligt. Det skal man ikke finde sig i. Man behøver ikke at skælde ud. Man kan sagtens gøre sig forståelig på en pæn måde.

Søg efter udbydere i dit område

Med hurtigtinternet.dk har du et værktøj, der kan måle din båndbredde, og samtidigt også et redskab til at finde den bedste, billigste og hurtigste udbyder i dit område. Det er helt klart værd at benytte sig af disse tjenester, hvis man ikke føler at den udbyder, man betaler til, leverer det lovede. Viser mistanken sig at være begrundet, så er der god grund til at reagere. Man skal jo ikke betale for noget, man ikke får.

Hvis man foretager sin test korrekt og finder fejl eller mangler, så er man helt sikkert ikke alene. Det er meget udbredt, at folk slet ikke får det bredbånd de betaler for. Desværre. Derfor er der altid grund til at holde øje med det. Det tager jo kun et øjeblik at teste, så har man vished om tingenes tilstand.