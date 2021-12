Lad os sænke hastigheden og reducere trafikstøjen

I valgkampen var alle partier enige om at gøre noget ved trafikstøjen i Gladsaxe. Med valget vel overstået er det på tide at komme i gang og sætte ind, der hvor vi kan

Af Ole Skrald Rasmussen – byrådsmedlem (A), Rikke Louise Schilling – byrådsmedlem (A), Calle Greisholm – Byrådsmedlem (A)

Støjbekæmpelse er kompleks, men en af de lavthængende frugter er en generel sænkelse af hastigheden. Det er en billig og enkel metode, der ikke kræver store langvarige anlægsarbejder, men hurtigt kan sættes i værk. Derfor foreslår Socialdemokratiet i Gladsaxe ved næste møde i Trafik- og Teknikudvalget, at der arbejdes for at sænke hastigheden på både de kommunale og statslige veje for at nedsætte støjen.

På de kommunale veje foreslår vi, at hastigheden generelt sænkes og fremover bliver max. 50 km/t. På de statslige veje vil vi foreslå, at vi sammen arbejder for, at hastigheden så hurtigt som muligt sættes ned til 80 km/t

Dette vil nedsætte støjen hørbart og vil samtidig betyde, at flere finder det attraktivt at benytte den kollektive transport. Dette vil yderligere reducere støjen, samtidig med, at det mindsker trængslen.

En sænkelse af hastigheden vil desuden have talrige andre positive effekter. Vi får bedre byrum, bedre forhold for de bløde trafikanter og mere trafiksikkerhed med færre ulykker.

Vi håber alle partier vil bakke op om forslaget.