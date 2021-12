Læsemakkere læser for sjov

To gange om ugen mødes Melanie og Josephine sammen med 10 andre børn på Værebro Bibliotek for at læse sammen i makkerpar. Projekt Læsemakker styrker de små makkeres læsning og giver de store makkere et meningsfyldt fritidsjob

Af Gitte Ganderup

Boligsocial medarbejder Mille Holm gør klar til læsemakkerne som skal have et bord fyldt med letlæsningsbøger, opgaveark og farveblyanter. Der bliver også serveret gul saftevand for blandt andre Melanie på 8 år og Josephine på 13 år

Josephine og Melanie er læsemakkere. To gange om ugen mødes de og 10 andre børn for at læse sammen på biblioteket. Det er den boligsociale helhedsplan som står bag tilbuddet, hvor de mindste børn bliver parret med et større barn for at få styrket læsefærdigheder og læselyst, fortæller Signe Kjærbølling som er kommunikationsmedarbejder på Gladsaxe Bibliotek

– Det er lidt sjovere at læse med en, man kan spejle sig i, end en forælder eller en lærer med en løftet pegefinger. Først og fremmest handler det om, at det skal være sjovt og hyggeligt at komme her, og at man skal være tryg. For så tør man også at prøve, forklarer Mille Holm.

Mega sjovt

De små læsemakkere er elever fra 2. klasse på Skovbrynet Skole, som er valgt ud af deres lærer, fordi de har brug for lidt ekstra støtte til at knække læsekoden, mens de store læsemakkere er blevet ansat i lommepengejobs.

Inden læsemakkerne mødes første gang, gennemgår de store makkere et kursus i, hvordan de bedst støtter de små i at læse.

– Det er mega sjovt og hyggeligt at være læsemakker. Jeg kan godt lide at gøre noget med mindre børn, og jeg kan godt lide at læse i min fritid, så Læsemakker er helt perfekt, og så kan jeg godt lide at hjælpe andre med det, de har det svært med, fortæller Josephine.

Signe Kjærbølling fortæller, at det er andet år i træk, at der er læsemakkere på Værebro Bibliotek. Selvom sidste års forløb havde svære betingelser og blev afbrudt af Coronanedlukning, førte det til større læselyst hos fem ud af de seks børn, der deltog, og flere kom op på et højere læseniveau.

Projekt Læsemakker

I Læsemakker ansættes unge mellem 13-17 år i lommepengejobs, hvor de skal være læsemakkere for børn i 2. klasse på Skovbrynet Skole. De 2. klasses elever som deltager, er nøje udvalgt af deres klasselærer, da de har brug for ekstra støtte til at knække læsekoden. I forløbet læser man to gange om ugen i 16 uger. På den måde styrkes de små læsemakkere i deres læsning, mens de store læsemakkere træner deres personlige og sociale kompetencer. Læsemakker afholdes en gang årligt fra september til januar og er indtil videre planlagt frem til 2023.

Det er den boligsociale helhedsplan, Fællesskabet Værebro, som er tovholder på projektet, som holder til på Værebro Bibliotek, hvor bibliotekets medarbejdere støtter op med materialer og er en del af de store læsemakkeres introkursus.

Læsemakker bygger på et pilotprojekt fra Center for Boligsocial Udvikling, der har udviklet en metode til at implementere læsetræningsmetoden Paired Reading, der er veldokumenteret som en virkningsfuld metode til at styrke børns læsning.