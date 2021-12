Ledelsessvigt

Lise Vork mener at alarmklokkerne burde have ringet (arkivfoto). Foto: Kaj Bonne.

Gladsaxe Kommunes hjemmepleje mangler medarbejdere og hjemmeplejen er gået i nødberedskab. Ledelsen har svigtet, mener Ældre Sagen

Af Peter Kenworthy

Nødberedskabet varer i første omgang frem til 3. januar, men al livsnødvendig pleje bliver fortsat gennemført og alle opkald besvaret, fortæller Gladsaxe Kommune.

– Vi er lige nu i en situation, hvor vi bare ikke har alle de medarbejdere, der skal til, for at løse opgaverne. Derfor er det nødvendigt at prioritere, at den pleje, som er vigtig for borgernes sundhed og helbred, bliver udført på en sikker og forsvarlig måde, sagde leder af Hjemmeplejen, Anne Kristensen, i går.

Formanden for Ældre Sagen Gladsaxe, Lise Vork, fortæller – som kommentar til at kommunens hjemmepleje midlertidigt er gået i nødberedskab – at hun mener at hele området er blevet underprioriteret, og at der har været et mangeårigt svigt – både fra den øverste forvaltning og hos de personer, som er blevet ansat som ledere med alt for mange ansvarsopgaver.

– Når 18 hjemmehjælpere siger op kollektivt som reaktion på et ulideligt arbejdsmiljø i 2012 og der efterfølgende ikke tages hånd om arbejdsmiljøet, så ringer alarmklokkerne. Siden er det blevet værre, fortæller Lise Vork.

– Jeg har ofte bemærket, at når Ældre Sagen sender bekymringsmails til både politikere og forvaltningen, så kommer der en telefonopringning fra forvaltningen – ikke en mail som dokumentation. Det fortæller mig, at man ikke vil stå til ansvar. Der er for mig ikke nogen tvivl om at ansvaret ligger hos den øverste ledelse, tilføjer hun.

I Gladsaxe var hver femte medarbejder i ældreplejen timelønnet i 2019 – selvom tallet er faldende. Og flere af Gladsaxe Kommunes plejecentre har været i medierne i de seneste år, med historier om påbud og politianmeldelse.

En undersøgelse af SOSU’ers sygefravær, lavet af CEPOS i januar 2020, viste dog samtidig at Gladsaxe Kommunes plejepersonale dengang havde landets mindste sygefravær, og at kommunen havde reduceret sygefraværet med 33 procent fra 2013 til 2018.