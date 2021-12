Lejere tynget af gæld

a young woman shows empty pockets of her jeans. symbolic photo for debt.

Foto: Colourbox.

Fire ud af ti voksne forsørgere der bor til leje i Gladsaxe har negativ formue

Af Peter Kenworthy

– Lejere er langt oftere end ejere tynget af negativ formue. Mere end én ud af tre lejere i en almen eller privat lejebolig har større gæld end aktiver og derfor negativ formue. For boligejere er risikoen for at have negativ formue tre gange mindre, konkluderer Arbejderbevægelsens Erhvervsråd i en ny analyse.

Det er særligt børnefamilier der bor til leje, som er påvirket af usund gæld, og værst står det til blandt de yngre enlige forsørgere i lejebolig, hvor omkring to ud af tre har negativ formue, tilføjer man i analysen.

Der er også stor variation geografisk set. 73 procent af forsørgere i lejebolig har negativ formue i Lolland Kommune, mere end to ud af tre har negativ formue i Odherred Kommune, under en tredjedel har negativ formue i Gentofte Kommune, mens det tilsvarende tal for Gladsaxe er 41 procent.