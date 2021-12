Mange er tilfredse

Foto: Peter Kenworthy.

Brugerundersøgelse på myndighedsområdet i Handicaprådgivningen og Ungeenheden viser at flertallet oplever sagsbehandlerne som venlige og kompetente og føler at de får den rette hjælp

Af Peter Kenworthy

Resultaterne i en ny brugerundersøgelse på myndighedsområdet på voksenområdet – i Handicaprådgivningen og Ungeenheden – viser, at mere end 8 ud af 10 af de borgere, der deltog i undersøgelsen, er helt enige i at at sagsbehandlerne er venlige.

Desuden mener over to tredjedele af borgerne, at de breve de modtager i forbindelse med deres sagsbehandling, er skrevet på en forståelig måde – men at skriftlige afgørelser gerne må suppleres med en mundtlig forklaring, når dette er relevant.

Samtidig føler 9 ud af 10 at de bliver inddraget i hvilken hjælp de får, og 8 ud af 10 mener de får den rette hjælp. Et opmærksomhedspunkt er dog, at sagsbehandlerne har en øget opmærksomhed på at gå i dialog med borgerne, når de giver afslag på ansøgninger, kan man læse i undersøgelsen.

Undersøgelsen blev gennemført i juni, juli og august, og præsenteret på et møde i Handicaprådet 14. december. Målgruppen for undersøgelsen var voksne med særlige behov mellem 18-64 år, som har ansøgt om eller fået bevilliget indsatser via Handicaprådgivningen eller Ungeenheden på Psykiatri- og Handicapudvalgets område.

I alt 50 borgere fra Ungeenheden og Handicaprådgivningen samt 5 værger til pårørende svarede på et spørgeskema, og der blev gennemført 20 interviews med borgere fra Ungeenheden og Handicaprådgivningen, samt værger til pårørende.