Mange kører spritkørsel dagen efter

Har du kørt bil dagen efter en fest med alkoholindtag?

Af Gitte Ganderup

Ny undersøgelse fra Kantar Gallup foretaget for Gjensidige viser at tusindevis af danskere har kørt bil dagen efter en festlig aften uden at være sikker på at promillen var under de tilladte 0,5. Værst er det blandt unge mænd, hvor hver fjerde erkender, de har kørt bil uden at være sikker på promillen.

I forbindelse med politiets kontroller i juleperioden i 2020 blev 432 personer sigtet for spirituskørsel og 784 blev sigtet for at være påvirket af narkotika eller medicin under kørslen.

Så lang tid tager det at forbrænde en genstand:

• 50 kg: Fra 1 time 36 min. til 2 timer 24 min.

• 60 kg: Fra 1 time 20 min. til 2 timer.

• 70 kg: Fra 1 time 9 min. til 1 time 43 min.

• 80 kg: Fra 1 time til 1 time 30 min.

• 90 kg: Fra 53 min til 1 time 20 min.

• 100 kg: Fra 48 min til 1 time 12 min.

Kilde: Regionernes ANT-kursus