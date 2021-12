Medaljehøst til GSC-svømmere

Danske Mesterskaber på kortbane blev en medaljehøst for GSC-svømmere

Af Gitte Ganderup

I weekenden den 16. til 19. december svømmede mange af landets elite-svømmere Danske Mesterskaber på kortbane i Esbjerg. Således stillede Gladsaxe Svøm også med en gruppe på 15 svømmere hvor nogle tog flere eller sågar mange medaljer med hjem.

Åben klasse

I Åben Klasse, hvilket betyder ’alle årgange’, tog Alfred guld i 200 meter ryg og Viktoria ligeledes i 800 meter fri.

Sølvmedaljerne hang på Amalie for både 50 og 100 meter butterfly og Viktoria for 1500 meter fri.

Bronze i åben klasse kom med Viktoria hjem for 400 meter fri, Sara for 100 meter bryst plus 50 meter bryst.

Ungdomsrækken

I ungdomsrækken, som er de to yngste seniorårgange, tog Viktoria guld for 800 meter fri. Frede fik sølv for 50 ,eter ryg og Viktoria ligeledes for 1500 meter fri. Bronze tog Viktoria for 400 meter fri, Sara for 100 meter bryst samt 50 meter bryst.