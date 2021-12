Mere kommunikation, mindre journalistik

Der er forholdsvis mange kommunikationsfolk ansat i Gladsaxe Kommune i forhold til nabokommunerne. Foto: Peter Kenworthy.

Der er stor forskel på hvor mange kommunikationsfolk der er ansat i kommunerne – Gladsaxe ligger i den høje ende

Af Peter Kenworthy

Antallet af lokale ugeaviser er faldende over hele landet. Samtidig er antallet af kommunale kommunikationsfolk støt stigende.

I en ny rapport om såkaldte ”nyhedsørkener” i Danmark, udgivet af Syddansk Universitet i februar, kan man læse at hver fjerde dagbladsredaktion og ugeavis er forsvundet på ti år, og at der generelt er blevet færre lokale journalister til at dække de samme områder – ifølge rapporten har der været en tilbagegang på omkring 15 procent på bare tre år.

Ifølge en artikel i fagbladet Journalisten fra november, arbejdede 200 medlemmer af Dansk Journalistforbund med presse og kommunikation i kommunerne i 2013 – i efteråret 2021 var tallet steget til 350.

– I mange af de større kommuner er der i dag faktisk flere kommunikationsfolk ansat, end der er journalister på mange af lokalmedierne, tilføjer Journalisten.

Gladsaxe har mange kommunikationsfolk

I 2004 viste en undersøgelse lavet af Danske Kommuner at tre ud af fire kommuner slet ingen kommunikationsmedarbejdere havde. Nichemediet NB-Kommune fortæller at der i dag i alt er mindst 632 ansatte, der arbejder med formidling i kommunerne. Ifølge en opgørelse, som NB-Kommune har lavet på baggrund af aktindsigter, har kommunerne nemlig i gennemsnit omkring syv presse- og kommunikationsfolk ansat.

Der er dog store forskelle kommunerne imellem.

Nogen få kommuner har slet ingen presse- og kommunikationsfolk ansat, mens en kommune som København har over 70 kommunikationsfolk ansat. I Gladsaxe er der, ifølge NB-Kommunes opgørelse, 11 presse- og kommunikationsfolk ansat i kommunen.

Det er både væsentlig flere end i nabokommunerne Herlev (3), Furesø (4), Gentofte (6) og Lyngby-Taarbæk (6), i den høje ende på landsplan, og flere end alle nabokommunerne (inklusive København), hvis man ser på presse- og kommunikationsfolk per 10.000 indbyggere.

Tendensen er, ifølge kommunalforsker og forskningsleder ved journalisthøjskolen, Roger Buch, bekymrende, fordi kommunerne har en tendens til at fremhæve de positive historier, og fordi de magthavende politikere kan hente forholdsvis meget hjælp fra kommunernes kommunikationsapparat, fortæller han til NB-Kommune.