Mere kvalitet i ældreplejen

Privatlivskrænkelser og politianmeldelse af Møllegården taler ind i nye anbefalinger, der blev vedtaget i byrådet. Foto: Kaj Bonne.

Anbefalinger om plejeboliger og hjemmepleje blev vedtaget i byrådet

Af Peter Kenworthy

Den 1. december diskuterede Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget et katalog fra et nyt opgaveudvalg, der skulle komme med anbefalinger til hvordan kvaliteten kan fastholdes og udvikles i pleje- og demensboliger og i hjemmeplejen i Gladsaxe Kommune.

Et samlet byråd besluttede 15. december at arbejde videre med flere af forslagene fra kataloget. Blandt andet bedre faglig ledelse tættere på medarbejdere og borgere, for hurtigere at opdage tegn på forråelse, bedre evaluering og opfølgning, mere tid til modtagelse og bedre forventningsafstemning med borgerne og deres familie.

– Den aktuelle sag på Møllegården taler præcis ind i det spor af anbefalinger, som omhandler forråelse. Nytænkning er nødvendig for, at vi kan blive ved med at lykkes med vores ældrepleje. Jeg tror at vi, med disse anbefalinger, får et godt fundament for hvordan vi i Gladsaxe Kommune kan udvikle ældreområdet i fremtiden, fortalte formanden for Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget, Dorthe Wichmand Müller (F).

Det viste sig at det var på høje tid, at vi kiggede nærmere på ældreomsorgen, og medarbejderne efterlyser synlig ledelse, særligt i ydertimerne, pointerede Lone Yalcinkaya (V) dog. Og Lene Svendborg (LG) advarede mod, at man fokuserer for meget på forråelse, i forhold til de problemer som der er på ældreområdet.

– Fordi der er rigtig mange andre ting der spiller ind, blandt andet et godt arbejdsmiljø, tilføjede hun.