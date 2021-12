Nærmer sig 1500

Foto: Colourbox.

Coronasmittetallet i Gladsaxe stiger stadig

Af Peter Kenworthy

Den 10. december kom tallet for antal smittede i Gladsaxe per 100.000 indbyggere over 1000. Nu nærmer tallet sig 1500, og positivprocenten sig 7 procent.

Danmark er samtidig det land i Europa, hvor der er flest smittede per indbygger. Antallet af indlagte stiger også støt.

I går blev retningslinjerne for opsporing og håndtering af nære kontakter revideret for at tage højde for det høje smittetal og udbredt smitte med Omikron-varianten.

– Fremover defineres nære kontakter kun som dem, der er udsat for smitte i hjemmet. De skal gå i selvisolation og testes, mens andre, der er udsat for smitte uden for hjemmet, fortsat skal testes, men ikke gå i selvisolation, skriver Sundhedsstyrelsen på sin hjemmeside.

I en status på omikron-varianten fra i går, skriver Statens Serum Institut at man finder et stadigt stigende antal omikron-tilfælde i Danmark.

– Samlet er der nu fundet 23.038 tilfælde af smitte med virus-varianten omikron, tilføjer man.