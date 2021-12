Novafos flytter vand på Buddingevej

I starten af januar graver Novafos højre side af Buddingevej op

Af Gitte Ganderup

I forbindelse med letbanebyggeriet skal Novafos flytte vandledninger på Buddingevej på strækningerne mellem Gammelmosevej og Fort Allé i retning mod Lyngby. Denne opgravning er planlagt til at være fra start januar til april 2022.

Ligeledes vil der også blive gravet op på strækningen mellem Buddinge Station og Snogegårdsvej med retning mod Lyngby. Denne anden opgravning skal foregå fra starten af januar og frem til maj.

Der skal forventes at arbejdet vil påvirke trafikken og parkerings- samt adgangsforhold. Dette oplyser Gladsaxe Kommune i mail til Gladsaxe Bladet.

Strækning 1

I forhold til opgravning 1, den mellem Gammlemosevej og Fort Allé, vil der fortsat være et kørespor i hver retning på Buddingevej. Det vil fortsat være muligt for cyklister og fodgængere at færdes på begge sider af Buddingevej.

Det vil fortsat være muligt at komme til ejendomme, som har adgang ud til Buddingevej. Derudover vil der også stadig være mulighed for ind- og udkørsel mellem Buddingevej og Lyngen og mellem Buddingevej og Lillemosevej.

Mens Novafos arbejder på strækningen, vil det desværre ikke være muligt at parkere og standse på begge sider af Buddingevej mellem Gammelmosevej og Fort Alle. Det skyldes, at Novafos skal bruge arealet i den østlige side til arbejdsareal, og i den vestlige side skal arealet benyttes til kørebane for bilister.

Strækning 2

Den anden opgravning mellem Buddinge Station og Snogegårdsvej, i retning mod Lyngby, vil påvirke trafikken og kan i perioder give støj og vibrationer.

Der vil være et spor til bilister i hver retning på Buddingevej under arbejdet. Cyklister og gående vil fortsat kunne færdes på begge sider af Buddingevej.

Det vil fortsat være muligt at komme til ejendomme, som har adgang ud til Buddingevej.

Mens Novafos arbejder på strækningen, vil Toftekærsvej være spærret for biltrafik. Der vil fortsat være adgang for fodgængere og cyklister til og fra Toftekærsvej.

Der vil også stadig være adgang til Vadbro for gående via en midlertidig gangsti.