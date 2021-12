Ny arkitekturpolitik blev vedtaget

Foto: Peter Kenworthy.

Enigt byråd vil ”reparere på fortidens fejl” og værne mere om kulturarven

Af Peter Kenworthy

Gladsaxe Kommune skal ”reparere på fortidens fejl” i dialog og partnerskab med byens aktører og borgere. Blandt andet ved at værne mere om kulturarven, men også ved at sikre et Gladsaxe der er trygt, sikkert og tilgængeligt for alle, kan man læse i udkastet til Gladsaxe Kommunes nye arkitekturpolitik.

Udkastet har været i offentlig høring i fem uger, hvor der kom 20 tilkendegivelser fra borgere, ejendomsudviklere, ejerforeninger og handelsforeninger. Kommentarer og forslag om alt fra at politikken lægger for meget magt over byens udvikling over på forvaltningen, at den mangeårige fortætningstendens burde vendes, og at der ikke står noget om byggehøjde i politikken, til en uenighed i at biltrafik og -parkering skal nedprioriteres.

– Vi vil fremover sørge for at udvikle og forandre Gladsaxe, på måder som øger livskvaliteten, sundheden og sanseligheden – i nogen årtier har vi ikke været så gode til at huske det, fortalte borgmester Trine Græse (A) til byrådsmødet 15. december.

Lise Tønner (LG) var glad for ”at bevaringsdagsordenen er kommet med”. Christina Rittig Falkberg (B) pointerede ”at udvikle handler for os også om at bevare”. Og Martin Skou Heidemann (V) mente at politikken bliver ”en vaccination imod byggerier, der ikke bidrager til gode rammer for livet”.

Arkitekturpolitikken blev – med flere foreslåede ændringer i forhold til udkastet – tiltrådt af byrådet i enighed.

Der bliver bygget meget og højt i Gladsaxe. Foto: Peter Kenworthy.