Nye og gamle ansigter

Der var pænt fyldt i byrådssalen i går. Foto: Kaj Bonne.

Nyt byråd konstituerede sig – det får masser at lave, masser af nye medlemmer og mændene kommer i undertal

Af Peter Kenworthy

Der var mange mennesker i en godt fyldt byrådssal 8. december, hvor det gamle og nye Gladsaxe Byråd – der blev valgt til kommunalvalget i november – var mødt op til konstitueringen.

Trine Græse (A) fik borgmesterkæden på, Serdal Benli (F) fik 1. viceborgmesterposten og Pia Skou (B) 2. viceborgmesterposten, ligesom pladserne i de respektive udvalg blev fordelt. Ingen ønskede afstemning, så Trine Græse og viceborgmestrene blev valgt enstemmigt.

Trine Græse takkede for, at hun igen var blevet valgt som Gladsaxes borgmester.

– Det har været en hård valgkamp, hvor tonen måske nogen gange har været lige lovlig skinger. Men nu er valget overstået, så skal vi ikke overlade den hårde retorik, og de personlige angreb, til dem inde på Christiansborg, og i stedet fortsætte det gode og brede samarbejde, som vi har så lang og god en tradition for, her i Gladsaxe, sagde hun i sin tale til forsamlingen.

Borgmesteren tilføjede at det nye byråd har en lang række store planer og projekter at føre ud i livet, som skal sætte retningen for Gladsaxe i de kommende år. Alt fra en ny kommunestrategi, kommuneplan, arkitekturpolitik og grøn omstilling til udvikling af Ringbo, Mørkhøj Park, sundheds- og beskæftigelseshuset på Fremtidsvej, ny skøjtehal og at få gjort noget ved trafikstøjen.

– Så der er rigtig meget at samarbejde om, sagde Trine Græse.

Vigtigt og relevant

Som det er kutyme, er det det byrådsmedlem med størst anciennitet, der hænger borgmesterkæden om halsen på den ny borgmester. Det hverv tilfaldt igen Lars Abel (GSK), der har siddet i byrådet siden 1970.

– Når jeg efter så mange år stadig finder arbejdet i byrådet så vigtigt og relevant, så er det fordi det er her vi – på trods af meningsforskelle – sammen formår at skabe gode løsninger, der har betydning for alle kommunens borgere, fortalte Lars Abel i sin tale, inden han hang borgmesterkæden om halsen på Trine Græse.

– Jeg håber at ikke mindst alle I nye medlemmer af byrådet vil opleve, at det faktisk er muligt at få indflydelse på de beslutninger der træffes, uanset hvilket parti I kommer fra, tilføjede han.

Det nye byråd får 10 nye ansigter, og hele 16 af byrådets 25 pladser bliver efter nytår besat af kvinder.