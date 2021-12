Nye restriktioner på vej

Foto: Colourbox.

Regeringen bakker om en indstilling fra Epidemikommissionen om blandt andet at lukke teatre, biografer og spillesteder, udvide krav om mundbind og indføre arealkrav i butikkerne

Af Peter Kenworthy

Coronaen sætter ny smitterekord igen – også i Gladsaxe, hvor coronasmittetallet er helt oppe på 1279 per 100.000 indbyggere og positivprocenten er på over 6.

Smitten er på landsplan på det højeste niveau under hele corona-epidemien, og samtidig stiger antallet og andelen af omikron-tilfælde voldsomt, fortæller Statens Serum Institut.

Statsminister Mette Frederiksen (A) fortalte på et pressemøde fredag eftermiddag, at kulturlivet vil blive ramt af nye restriktioner, der skal indføres arealkrav i butikkerne, samt at der er brug for at vi ser færre mennesker. Statsministeren gentog desuden opfordringen om at folk lader sig vaccinere.

Offentlige og private arbejdsgivere opfordres kraftigt til at medarbejdere der kan arbejde hjemmefra gør det, og krav om mundbind/visir bliver genindført flere steder, tilføjede sundhedsminister Magnus Heunicke (A) på mødet.

– Det er for at beskytte vores ældre og sårbare og beskytte sundhedsvæsenet. Målet er at holde epidemien under kontrol, fortalte sundhedsministeren.

Kulturministeriet skriver i en pressemeddelse, at en lang række arrangementer og begivenheder i kultur- og idrætslivet bliver lukket. Det drejer sig bl.a. om følgende lokaler og lokaliteter: Spillesteder, teatre, biografer, museer, kunsthaller, kulturhuse, folkehøjskoler, zoologiske anlæg, akvarier, samt lokaler og lokaliteter, hvor der afvikles folkeoplysende aktiviteter og idrætsarrangementer med betalende tilskuere.

Desuden er det besluttet at indføre krav om mundbind i de lokaler på kultur- og idrætsområdet, der ikke er lukkede. Det drejer sig bl.a. om biblioteker, idrætshaller, træningscentre, musikskoler, foreningslokaler og svømmehaller, tilføjer man.

For erhvervslivet gælder følgende nye krav fra søndag den 19. december 2021 kl. 8 frem til den 16. januar 2022, skriver Erhvervsministeriet i en pressemeddelse:

Selskabslokaler, spillehaller, kasinoer, lege- og badelande, forlystelsesparker, tivolier, messer, forsamlingshuse samt lokaler og lokaliteter, hvor der afvikles konferencer og foredrag skal holde lukket.

Serveringssteder herunder restauranter og barer skal lukke kl. 23 med sidste udskænkning kl. 22 , ligesom der vil være et indendørs arealkrav på 2 kvm per siddende kunde og 4 kvm for stående gæster.

med sidste udskænkning , ligesom der vil være et indendørs arealkrav på 2 kvm per siddende kunde og 4 kvm for stående gæster. Private arrangementer uden for eget hjem, herunder bryllupper, sølv- og guldbryllupper, konfirmations-, studenter- og fødselsdagsfester og lignende arrangementer skal holdes inden for rammerne af reglerne for serveringsstederne, herunder lukketid kl. 23 .

. Der indføres indendørs arealkrav i detailhandlen med afsæt i butikkernes størrelse.

Der indføres et generelt krav om mundbind eller visir på erhvervsområdet, herunder i take-awaysteder, liberale personrelaterede serviceerhverv og fællesområder på hoteller, vandrehjem og lignende. Dog gælder der fortsat undtagelse, hvis ansatte kan forevise coronapas. For serveringssteder og i detailhandlen skal ansatte, der har kundekontakt, have mundbind eller visir på, uanset om de har gyldigt coronapas.

Krav om opsætning af informationsmateriale fra Sundhedsstyrelsen samt krav om håndsprit mv. i detailhandlen og på serveringssteder.

Derudover forlænges de gældende regler om krav om coronapas, mundbind eller visir og forbud mod adgang til lokale og lokaliteter mv. på Erhvervsministeriets område. Det betyder fx, at du stadig skal vise coronapas, når du skal på restaurant eller til frisøren, og at fx natklubber og diskoteker fortsat er lukkede frem til den 16. januar 2022.

Offentlige og private arbejdsgivere opfordres kraftigt til at sikre, at medarbejdere, der har mulighed for at varetage deres arbejde uden fysisk fremmøde på arbejdspladsen, gør dette.