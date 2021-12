Nyt om gamle dage

Jens Mortensen, Jørgen Olsen og Grethe Lissner var med, da Gladsaxe Lokalhistoriske Forening udleverede Årbog 2022 til medlemmerne. Foto: Kaj Bonne.

Der er historier om Cheminova, fotografi, minigolf og bloddryppende slagterier i lokalhistorisk forenings nye Årbog

Af Peter Kenworthy

Gladsaxe Lokalhistoriske Forening udgiver hvert år en Årbog med interessante historier fra Gladsaxe fortid om alt fra berømte præster og udviklingen af erhvervskvartererne, til fattiggårde og livet under 1. verdenskrig.

I årets Årbog kan man læse om kemikaliefabrikken Cheminova, der blev grundlagt i 1938 i Gladsaxe Industrikvarter på Sydmarken, dengang Gladsaxe var ved at blive til en industriby.

Dengang var restriktionerne i forhold til miljøforurening og arbejdsmiljø noget mere lempelige end de er i dag, og Jørgen Burchhardt fortæller hvordan fabrikken brændte ned i 1941, og hvordan en kedel med 1000 liter råtjære eksploderede året efter, så en bygning styrtede sammen, og en medarbejder døde – hvilket dog ikke blev fabrikkens sidste eksplosion eller dødsulykke.

Burchhardt beskriver også hvordan fabrikkens røg og lugte generede beboerne i området, hvor syredampe desuden dræbte træer og anden vegetation, samt fik jerngenstande til at ruste og ødelagde folks møbler. Og hvordan jordprøver som kommunen foretog i 1981 viste betydelige forureninger på fabrikkens grund.

Blik for personen bag det ydre

Lokalforeningens Jens Mortensen og æresmedlem og tidligere redaktør af Gladsaxe Bladet, Jørgen Olsen, fortæller historien om Gladsaxes anerkendte og prisbelønnede fotograf, Grethe Lissner, der i mange år havde atelier på Gladsaxe Møllevej.

Hun specialiserede sig i alt fra portrætfotografi til reklame- og produktfoto, og tog i årenes løb billeder af alt fra dronningen, Simon Spies og statsminister Anker Jørgensen, til en lang række af kommunens mere eller mindre kendte og prominente borgere. Altid med et blik for personen bag det ydre.

– For det man skal tage billedet af, er ikke ydret, men af mennesket bag det. Et billede skal ikke bare give en fuldstændig og tilfredsstillende gengivelse af et ansigt, men det skal også karakterisere personens karaktertræk, som Lissner udtalte til Gladsaxe Bladet i 1973.

Minigolf og hesteslagtere

Gladsaxe Minigolf Klub nuværende formand, Robert Baldorf, fortæller historien om minigolfklubben der spillede på asfaltbaner i 40’erne, betonbaner fra 50’erne og vandt en række danmarksmesterskaber – både individuelt og for hold.

I år kunne klubben fejre sin 70 års-fødselsdag, ifølge Baldorf som eneste overlevende københavnske minigolfklub.

Og tidligere byarkivar, Eva Molin, fortæller en bloddryppende historie om Søborgs slagterier, der voksede frem i begyndelsen af 1900-tallet.

Hun beskriver billigt hestekød, som mange fattige københavnere blev spist af med, lidet dyrevenlige slagtemetoder, hvor man daskede hestene med en trækølle til de væltede omkuld, stanken fra slagteriernes blodbeholdning og mosernes is, der blev farvet røde af blodet i vintertiden.