Ønsker flere åndehuller i byerne

På byrådsmødet d. 24.11.21 vedtog et flertal, bestående af Socialdemokratiet, SF, DF og to byrådsmedlemmer fra Radikale Venstre, at Gladsaxe kommune skal sælge grunden på hjørnet af Buddingevej og Fremtidsvej – lige ved siden af det planlagte sundhedshus – med henblik på endnu et større byggeri på stedet. Lokallisten stemte imod dette salg. Vi mener […]

Af Lise Tønner og Lene Svendborg – Lokallisten Gladsaxe

På byrådsmødet d. 24.11.21 vedtog et flertal, bestående af Socialdemokratiet, SF, DF og to byrådsmedlemmer fra Radikale Venstre, at Gladsaxe kommune skal sælge grunden på hjørnet af Buddingevej og Fremtidsvej – lige ved siden af det planlagte sundhedshus – med henblik på endnu et større byggeri på stedet.

Lokallisten stemte imod dette salg. Vi mener ikke at vi skal sælge hvert et stykke jord vi ejer, ved først kommende lejlighed. Vi mener derimod, at denne grund gav os en oplagt chance for, sammen med borgerne, at indrette og skabe en grøn oase midt i byen.

Det er rigtigt at der ikke er meget liv i området i dag, men det skyldes naturligvis lukningen af politistationen og den igangværende udbygning til Letbanen. Det gør stedet lidt trøstesløst i disse år. Men når et stort nyt sundhedshus står færdigt, vil der være et naturligt leben af mennesker i området. Tænk, hvis man efter et besøg hos lægen, eller anden sundhedsinstans, kunne finde en hyggelig bænk i et nyanlagt grønt åndehul midt i Buddinge By, hvor man kunne sidde og kigge på livet – eller læse dagens avis – eller nyde børns leg på en legeplads. Her havde vi, som ejer af grunden, mulighed for at skabe noget værdifuldt for borgerne. I stedet vælger de samme partier, igen og igen, at bygge stort og tæt. Det finder vi meget trist.