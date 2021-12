Ønsker sprudlende bydel

Foto: Gladsaxe Kommune.

Opgaveudvalget Mørkhøj har afleveret sine anbefalinger til fremtidens Mørkhøj til Gladsaxe Byråd

Af Peter Kenworthy

I Opgaveudvalget Vores Mørkhøjs afrapportering, kan man blandt andet læse at udvalget ”drømmer om flere rekreative og grønne områder, hvor man kan mødes.

”Mørkhøj skal fortsætte med at være et attraktivt sted at bo – for alle generationer og for mange kulturer. Vi ønsker en sprudlende bydel med et aktivt kultur- og butiksliv og flere hyggelige byrum, hvor vi kan mødes og drikke kaffe. Når vi går sammen, vil drømme gå i opfyldelse. Både for denne og for kommende generationer”, tilføjes det i rapporten.

– Vi har et stort ønske om at skabe flere mødesteder og fælles aktiviteter for borgerne samt en bedre fysisk sammenhæng i Mørkhøj. Udvalget anbefaler derfor, at der arbejdes med de centrale indfaldsveje i bydelen, mere attraktive stisystemer og flere gode mødesteder, siger Tina Andersen som er medlem af Opgaveudvalget.

Der er også en række visioner og anbefalinger i rapporten. Blandt andet om et mødested for større børn og unge, attraktive mødesteder til ældre, flere butikker, gode faciliteter til fritids- og foreningsaktiviteter, flere foreningsaktiviteter, bedre stiforbindelser og trafiksikkerhed samt bedre belysning.

Opgaveudvalget i Mørkhøj blev nedsat i januar 2020 og består af otte frivillige borgere og tre politikere. Opgaveudvalget har siden januar 2020 arbejdet for at styrke sammenhængskraften i Mørkhøj sammen med borgere i Mørkhøj.

– Mørkhøj skal være en levende bydel for alle generationer med attraktive fritidstilbud, institutioner og skoler og boliger. Det har været væsentligt for os at inddrage borgerne selv i de forskellige tiltag, da de er med til at sikre, at initiativerne lever videre og bliver godt forankret, siger formand for Opgaveudvalget Serdal Benli.