Omikron stikker af

Statens Serum Institut vurderer, at omikron bliver den dominerende covid-19-variant i Region Hovedstaden i løbet af denne uge

Af Peter Kenworthy

– En stigende smittespredning i samfundet vil medføre en høj risiko for en afledt stigning i antallet af indlæggelser særligt blandt uvaccinerede og vaccinerede svækkede personer, siger Statens Serum Instituts administrerende direktør, Henrik Ullum.

I en risikovurdering af omikron, lavet af Statens Serum Institut 12. december, kan man læse at antallet af omikron-tilfælde fordobles hver anden dag.

– Det må forventes, at omikron er dominerende i midten den kommende uge (uge 50), og at vi hurtigt når op på mere 10.000 daglige omikron tilfælde. En massiv smittespredning vil medføre en afledt stigning i indlæggelser. Det vurderes, at smitteforebyggende forholdsregler og kontaktreducerende tiltag kun vil mindske – ikke forhindre – stigende smitte den kommende tid … Der er meget høj risiko for at den voldsomme vækst i smitten vil udfordre epidemikontrollen, tilføjer man i risikovurderingen.

Der blev først registreret omikron i Danmark i slutningen af november. 1. december var der registreret 6 tilfælde, 6. december 261 tilfælde, og 13. december 3.437 tilfælde.