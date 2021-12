Foto: Colourbox.

Antallet af smittede i Gladsaxe er steget yderligere

Af Peter Kenworthy

Det dagligt antal smittede i Gladsaxe har den 6. og 7. december bevæget sig op over 100, antallet af smittede per 100.000 indbyggere er nu over 1000 – også når man tager højde for antallet af tests – og positivprocenten i Gladsaxe er på over 5 procent.

I Stengård- og Bagsværd Sogn er smittetallet per 100.000 over 1200.

Antallet af indlagte på de danske hospitaler nærmer sig desuden 500 – et tal der ikke er set højere siden januar.

– Det er usandsynligt, at ny coronavirus globalt set elimineres som sundhedstrussel de første år alene ved hjælp af vaccination. Der vil derfor være behov for, at der er redskaber og tiltag, som igangsættes for at opnå og fastholde epidemikontrol, samt at disse kan skaleres op, såfremt der opstår behov for det, skriver regeringen i sin strategi for håndtering af corona i vintersæsonen 2021/22, som blev udgivet i går.

– Målet med styringen af epidemien er at undgå en overbelastning af sygehusene, som vil medføre væsentlige konsekvenser for patienterne – både akutte patienter og patienter, der venter på behandling, tilføjede man.