Foto: Colourbox.

Smittetallet stiger stadigvæk i Gladsaxe - især i Bagsværd Sogn er det højt

Af Peter Kenworthy

Antallet af coronasmittede per 100.000 nåede i går op over 900 i Gladsaxe, og selv den testkorrigerede incidens ligger på et pænt stykke over 800. Antallet af registrerede dagligt smittede var 5. december på næsten 100, og positivprocenten er på næsten 5 procent.

I Bagsværd Sogn er smitteincidensen helt oppe på 1300 per 100.000 i den seneste uge, med en positivprocent på næsten 8.

Især antallet af omikron-tilfælde i Danmark er kraftigt stigende – fra et par stykker i starten af måneden til lige under 400 i går. Antallet af nyindlagte er også støt stigende, og antallet af indlagte på de danske hospitaler var i går steget til 465 – 66 af dem lå på intensiv og 39 i respirator.

Sundhedsstyrelsen vurderede i november, at man ved 200-400 indlagte og 25-50 på intensiv risikerer at skulle udskyde planlagte operationer og ambulante besøg.

– Hvis der derudover er mange patienter med infektionssygdomme som fx influenza vil det yderligere forværre situationen, tilføjede man.

Indtil videre er influenzasæsonen dog forløbet fredeligt.